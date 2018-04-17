Дом после капремонта остался без горячей воды

Дома на улице Ленина, 15 и 17 изначально строили как один жилой комплекс. Даже нумерация квартир общая. И один бойлер в доме №17 — после капитального ремонта его мощность рассчитали только на один дом. В результате жители на улице Ленина, 15 остались без горячей воды.

Спустя несколько месяцев, после ряда писем и звонков в мэрию жильцы смогли выяснить, что горячей воды нет в кранах из-за ряда бюрократических ошибок. Один чиновник не доглядел, другой пропустил, третий поставил подпись. Того, кто первым совершил промах, уже не найти.

«Дом до сих пор ничей. То есть, документально с юридической точки зрения все выяснили. Но как туда зашел региональный оператор и стал делать ремонт, я не понимаю. Оператор мог сделать это только тогда, когда есть индивидуальный тепловой пункт. Но он не имел права, так как в доме всегда была ЦТП», — говорит председатель ТСЖ «Ленина, 15» Екатерина Белова

Теперь, когда с документами разбираться уже поздно, люди ждут, чтобы бойлер поставили на баланс — как угодно, лишь бы быстрее.

«С октября переписываемся со всеми инстанциями, до сегодняшнего дня все в процессе ответов. Никаких мер не принято, жители остаются без горячей воды на протяжении шести месяцев. Набирают воду в тазики и моются, потому что вода может либо вообще не бежать из крана, либо может пойти горячая, но в какой-то момент исчезнуть», — говорит управляющая ТСЖ «Ленина, 15» Ольга Эвальд.

Жители дома №17 от ситуации пострадали не настолько — бойлер находится в их здании. Но понимают проблемы соседей, совместно достучались до властей. На ближайшую среду запланировано общее собрание с представителями мэрии и управляющей компании. Заодно спросят, можно ли принять экстренные меры, чтобы вернуть в краны горячую воду. Оформление документов на бесхозный бойлер — вопрос не одного месяца.