Болеутоляющие таблетки «поменяли» британцу сексуальную ориентацию

Специальные болеутоляющие таблетки оказались причиной неожиданной смены сексуального влечения у молодого мужчины из Великобритании . По словам 23‐летнего Скотта Пьюрди, по мере приема лекарства его либидо перестало реагировать на прекрасную половину человечества. В итоге, жителю Линкольншира пришлось открыто заявить о своей новой ориентации, сообщило британское издание Daily Mail.

Скотт Пьюрди рассказал местным журналистам, что все началось после того, как он сломал свою ногу во время катания на местном картодроме.

Из-за сложности перелома, помимо основной терапии, местные врачи выписали британцу кодеиновые обезболивающие.

Вскоре мужчина пожаловался врачам, что выписанный препарат не имеет должного действия. Тогда лечащему доктору пришлось выписать препарат иного класса, который помимо прочего применяется и при тревожных расстройствах.

По словам Скотта Пьюрди, через некоторое время после начала приема нового препарата он стал замечать, как его влечение к девушками постепенно стало сходить на нет. Ему резко захотелось «мужского внимания». В итоге,

23-летний

британец внезапно бросил свою девушку, пригласил на свидание молодого человека из Лондона и открыто заявил на своей странице в соцсети о смене сексуальной ориентации.

По словам Скотта Пьюрди, мужчины никогда его не интересовали. Но уже спустя две недели после начала приема этого препарата он удивился тому, что девушки его больше никак не привлекают. После чего, ему пришлось признаться в этом и своей второй половинке.

Сообщается, что он не сразу осознал медикаментозную причину своего нового влечения. Позднее, он перестал применять назначенный ему препарат и влечение к мужскому полу стало угасать, однако намерение пойти на свидание с мужчиной у Скотта Пьюрди не пропало.

По словам представителя

компании-производителя, назначенное британцу лекарство имеет целый ряд побочных эффектов, в том числе и потерю либидо, а также резкие «колебания настроения».

Сообщается, что подобные таблетки врачи назначают в основном при жалобах на боли нейропатического характера, сильные тревожные расстройства, а также при приступах эпилепсии. По словам представителей фармацевтической компании, в настоящее время порядка 34 миллионов пациентов по всему миру применяют этот препарат.

Британец Бен Кумбс прославился на весь мир своей любовью к пиву. Мужчина проехал на своей машине половину земного шара, чтобы попробовать напиток, который подают в самой южной и самой северной точках Земли. Свою неожиданную экспедицию он назвал Pub2Pub («От паба до паба») и даже сделал для нее отдельный сайт.