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Фонд Кадырова оборудовал 20 скважин для воды в лагере беженцев рохинджа в Бангладеш
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Фонд Кадырова оборудовал 20 скважин для воды в лагере беженцев рохинджа в Бангладеш 

ТАСС 46 минут назад
ТАСС, 17 апреля. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова пробурил 20 скважин для питьевой воды в лагере рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш. Об этом сообщает президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
"Завершены работы по бурению и установлению оборудования на 20 скважинах. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой жителей лагеря. До сих пор беженцы испытывали острую нехватку питьевой воды", — говорится в сообщении. Отмечается, что по решению старост лагеря скважины будут носить имя президента фонда Аймани Кадыровой.
"В мае планируется визит в лагерь делегации РОФ во главе с представителем главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби. Делегация изучит ситуацию на месте и определит объем дополнительной помощи", — добавил Кадыров.
Рохинджа в Бангладеш
По данным ООН, число представителей народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш после вспышки насилия в штате Ракхайн, достигло 650 тыс. человек. Ситуация в штате Ракхайн, где проживают рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года, когда боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции. Через три дня министр иностранных дел, государственный советник и фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи выступила с заявлением, в котором назвала боевиков— рохинджа «бенгальскими террористами». После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию.
Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.
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