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Бизнес-версию SSJ100 продемонстрировали африканцам
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Бизнес-версию SSJ100 продемонстрировали африканцам 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 8 по 16 апреля 2018 года компания «Гражданские самолеты Сухого» приняла участие в совместной деловой миссии российских компаний авиационной отрасли в Африку. Заинтересованным компаниям из Кении, Уганды и Нигерии продемонстрирована бизнес-версия самолета SSJ100, находящаяся в эксплуатации у российского авиаперевозчика РусДжет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу АО ГСС.
Деловая миссия российских компаний авиационной отрасли проводилась в рамках мероприятий по развитию кооперации России со странами Африки и продвижению российской продукции на африканские рынки. Организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ) совместно с африканским экспортно-импортным банком (Афрэксимбанк).
Интерьер салона демонстрируемого самолета рассчитан на размещение до 19 пассажиров, при этом он разделен на несколько зон. Первый и второй салоны предназначены для проведения деловых встреч и оборудованы удобной мебелью, современной мультимедийной системой, рабочими столами и поворотно-откатными креслами. Каюта главного пассажира обустроена полноценным рабочим местом и местом для отдыха, а также гардеробом. В хвосте самолета находится отдельная туалетная комната. Сервисная зона включает места для двух бортпроводников, буфетно-кухонный модуль, оснащенный современным оборудованием, туалетную комнату для экипажа и сопровождающих лиц, а также шкаф для размещения вещей пассажиров.
SS100 в бизнес-версии принадлежит к категории самолетов, которая характеризуется наличием большого пассажирского салона и большой дальности полета. При этом стоимость владения самолетом SSJ100 в такой конфигурации является конкурентоспособной и может заинтересовать африканских заказчиков.
Напомним, как ранее сообщало агентство, два SS100 в бизнес-версии, эксплуатируются в Таиланде для перевозок королевской семьи и членов правительства. В этом году в Таиланде поступит третий лайнер, сделанный на комсомольском авиазаводе.
СПРАВКА:
Африканский экспортно-импортный банк основан в 1993 году в Нигерии с целью стимулирования континентальной и международной торговли африканских государств. Штаб-квартира расположена в Каире, имеются региональные отделения в Кот-д’Ивуаре, Нигерии, Кении и Зимбабве. В конце 2017 года РЭЦ стал одним из акционеров Афрэксимбанка, что, как ожидается, позволит наиболее эффективно выводить российских экспортеров на рынки континента и снизить возможные финансовые риски.
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