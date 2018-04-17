Католический кардинал научился изгонять дьявола по телефону

Кардинал Эрнест Симони (Ernest Simoni) признался, что проводит сеансы экзорцизма по мобильному телефону. Об этом сообщает Reuters.

89-летний католический священнослужитель из Албании пояснил, что при необходимости зачитывает в телефонную трубку те же молитвы для изгнания дьявола на латинском языке, которые обычно используются при таких обрядах.

Симони рассказал об этом на курсах для начинающих экзорцистов, которые открылись в Риме в понедельник, 16 апреля. Занятия посещают около 200 человек, многие из них — католические священники.

Они прослушают лекции об африканских колдунах, разнице между одержимостью и психическими болезнями и другие темы. Кроме того, им дадут пошаговую инструкцию по изгнанию нечистых духов.