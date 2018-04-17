Кто родился 17 апреля 

Юрий Аисович Напсо (45 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Возглавлял ЗАО «Роснефтересурс», был помощником депутата Госдумы от ЛДПР. Избирался в Государственную Думу V и VI созывов.
Денис Борисович Кравченко (42 год), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Работал в Аппарате Государственной Думы, занимал посты заместителя руководителя Государственного комитета РФ по делам молодежи (ныне — Федеральное агентство по делам молодежи), заместителя губернатора Псковской области. Был заместителем, первым заместителем генерального директора ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
Виктор Николаевич Павленко (56 лет), член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В разные годы работал в администрации Архангельской области, возглавлял аппарат полномочного представителя Президента РФ в Архангельской области, занимал пост заместителя главы администрации Архангельской области, первого заместителя губернатора области, заместителя мэра г. Архангельска. В 2008 году Виктор Павленко был избран мэром города. С 25 сентября 2015 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Архангельской области.
А ещё в этот день родились:
Всеволод Львович Вуколов (49 лет), руководитель Федеральной службы по труду и занятости. Занимал должность заместителя губернатора -руководителя аппарата администрации Красноярского края, генерального директор ОАО «Михайловский горнообогатительный комбинат» и ЗАО «Объединенная промышленная корпорация». Работал в аппарате Правительства РФ: возглавлял Контрольное управление, Департамент государственной службы и кадров и Департамент государственного управления и местного самоуправления. 5 апреля 2013 года был назначен руководителем Федеральной службы по труду и занятости, главным государственным инспектором труда РФ.
Геннадий Владимирович Ягубов (50 лет), председатель Думы Ставропольского края. Возглавлял МУП города Будённовска «Комбинат благоустройства». Неоднократно избирался депутатом Думы Ставропольского края, с сентября 2016 года является председателем регионального парламента.
Константин Викторович Дьяконов (45 года), председатель Законодательного Собрания Амурской области. Работал в Амурском государственном университете, в Дальневосточном отделении РАН, Амурском филиале ФГУ ДСД «Дальний Восток», в Управлении автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор». В феврале 2013 года был избран председателем Законодательного Собрания Амурской области.
Валерия, российская певица. Народная артистка РФ. Настоящее имя — Алла Перфилова. В 1988 году певица впервые появилась в телеэфире — она приняла участие в передаче «Шире, круг», исполнив песню «Будь со мной». Спустя четыре года она записала свой первый альбом.
Валерия — обладательница 13 премий «Золотой граммофон», 4 — «Муз-ТВ», 2 — MTV Russia Music Awards («Лучшая исполнительница 2004», «Лучшая песня 2005»). Она записала альбомы «Анна», «Нежность моя», «Неподконтрольно», «Океаны» и другие.
Никита Сергеевич Хрущёв (1894-1971), советский государственный и партийный деятель. В разные годы возглавлял коммунистическую партию Украины, был председателем Совета министров Украинской ССР, первым секретарём Московского комитета партии и секретарь ЦК ВКП (б).
В 1953 году Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС, а через год занял пост председателя Совета Министров СССР.
С его именем связывают «оттепель», которая наступила в СССР после смерти Сталина, успехи в покорении космоса, активное жилищное строительство, но вместе с тем и неудачи в сельском хозяйстве и внешней политике.
14 октября 1964 года на Октябрьском пленуме ЦК КПСС, который был организован в отсутствие Хрущева, находившегося в это время на отдыхе, он был освобождён от всех партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья».