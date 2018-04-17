Кто родился 17 апреля

Юрий Аисович Напсо (45 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Возглавлял ЗАО «Роснефтересурс», был помощником депутата Госдумы от ЛДПР . Избирался в Государственную Думу V и VI созывов.

А ещё в этот день родились:

Валерия, российская певица. Народная артистка РФ. Настоящее имя — Алла Перфилова . В 1988 году певица впервые появилась в телеэфире — она приняла участие в передаче «Шире, круг», исполнив песню «Будь со мной». Спустя четыре года она записала свой первый альбом.

Валерия — обладательница 13 премий «Золотой граммофон», 4 — «Муз-ТВ», 2 — MTV Russia Music Awards («Лучшая исполнительница 2004», «Лучшая песня 2005»). Она записала альбомы «Анна», «Нежность моя», «Неподконтрольно», «Океаны» и другие.

Никита Сергеевич Хрущёв (1894-1971), советский государственный и партийный деятель. В разные годы возглавлял коммунистическую партию Украины , был председателем Совета министров Украинской ССР, первым секретарём Московского комитета партии и секретарь ЦК ВКП (б).

В 1953 году Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС , а через год занял пост председателя Совета Министров СССР.

С его именем связывают «оттепель», которая наступила в СССР после смерти Сталина, успехи в покорении космоса, активное жилищное строительство, но вместе с тем и неудачи в сельском хозяйстве и внешней политике.

14 октября 1964 года на Октябрьском пленуме ЦК КПСС, который был организован в отсутствие Хрущева, находившегося в это время на отдыхе, он был освобождён от всех партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья».