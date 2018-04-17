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Россия рассмотрит вопрос о военной помощи Дамаску
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Россия рассмотрит вопрос о военной помощи Дамаску 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Россия готова рассмотреть любую помощь для сирийской армии, чтобы сдержать дальнейшую агрессию против Дамаска, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова.
По словам главы внешнеполитического ведомства, скоординированная атака западной коалиции по территории Сирийской Арабской Республики является причиной для возможной дальнейшей помощи сирийским военным.
Это убеждает нас в том, что мы будем готовы рассмотреть любую помощь сирийской армии для того, чтобы сдержать агрессию… Президент Путин уже высказался по этому поводу. Он напомнил о том, что несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не осуществлять поставки
С-300  в Сирию. Теперь, когда США, Франция и Великобритания совершили этот возмутительный акт агрессии, мы можем подумать о том, как убедиться в том, что Сирия находится под защитой.
— министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Российские подводники устроили британским морякам внезапную «игру в кошки‐мышки» во время ракетного удара западной коалиции по территории Сирии 14 апреля.
Согласно информации британских изданий, российские моряки, выполнив сложнейшие маневры на подлодках класса «Варшавянка», застали врасплох экипаж Королевских ВМС Великобритании. Тем самым, российские подлодки не дали британской субмарине выпустить боезапас крылатых ракет по объектам на территории Сирии.
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