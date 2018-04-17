День 17 апреля в истории

Всемирный день гемофилии.

Проводится по инициативе Всемирной федерации гемофилии и Всемирной организации здравоохранения с 1989 года. Дата выбрана не случайно: в этот день родился создатель Всемирной федерации гемофилии Фрэнк Шнайбель.

Гемофилия — тяжелое генетическое заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Обычно этой болезнью страдают только мужчины, хотя носителями дефектного гена являются женщины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире гемофилией болеют около 400 тысяч человек (один из 10 тысяч мужчин). В России от этого заболевания страдают около 10 тысяч человек. В 2000 году в нашей стране была создана общероссийская благотворительная организация инвалидов «Всероссийское Общество Гемофилии», в которую входят более 60 региональных организаций.

Учрежден приказом министра МВД России от 12 августа 2010 года и приурочен к дате создания в 1991 году Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

На сегодняшний день в России более 581 тысячи ветеранов, проходивших службу во внутренних войсках и органах внутренних дел, которые состоят в 4500 ветеранских организациях ведомства.

14 лет назад (2005) прошёл референдум по объединению Красноярского края с Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкийским автономными округами.

С инициативой объединения трёх регионов обратились к Президенту РФ в 2004 году власти края и обоих автономных округов.

17 апреля 2005 года на плебисцит был вынесен вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа объединились в новый субъект Федерации — Красноярский край, в составе которого Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа будут являться административно-территориальными единицами с особым статусом, определяемым Уставом края в соответствии с законодательством РФ?»

За объединение в Красноярском крае проголосовали 92,44% от числа принявших участие в референдуме, в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе — 69,95%, в Эвенкийском автономном округе — 79,87%.

14 октября 2005 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа». Новый субъект РФ — объединенный Красноярский край — появился на карте нашей страны 1 января 2007 года.

32 год назад (1986) было принято постановление ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране».

Согласно документу каждая советская семья должна была иметь к 2000 году отдельную квартиру или дом.

По расчётам Госстроя СССР, для выполнения этих планов нужно было построить на каждого человека по 22,5 кв. м. жилья. Для сравнения, в 1986 году на одного советского гражданина приходилось по 14,6 кв. метров. Для заполнения имеющегося провала необходимо было за 15 лет соорудить более 2 миллиардов кв. метров жилья.

С 1986 по 1990 год в СССР было возведено 650 миллионов кв. метров. Средняя обеспеченность жильем возросла до 16,5 кв. метров на человека. Однако с развалом СССР темпы строительства резко сократились.

50 лет назад (1968) в эфир впервые вышла телепрограмма «В мире животных».

106 лет назад (1912) произошли трагические события на Ленских золотых приисках («Ленский расстрел»).

Рабочие, трудившиеся на приисках Ленского золотопромышленного товарищества «Лензолото» , расположенных в районе города Бодайбо Иркутской губернии, называли свою жизнь «вольной каторгой». Их рабочий день длился по 10-12 часов, а работать им часто приходилось по колено в ледяной воде. Часть заработной платы выдавалась в виде талонов, которые можно было реализовать в лавках компании, где продавались некачественные товары. Непосредственным поводом для забастовки послужили случаи выдачи гнилого мяса (по другой версии, под видом говядины продавали конину).

Забастовка началась на одном из приисков «Лензолота» в конце февраля 1912 года, в марте к ним присоединились и другие прииски. Митингующие требовали сокращение рабочего дня, увеличение зарплаты, отмены штрафов и замена талонов при расчетах на деньги. Управление «Лензолота» отказалось удовлетворить эти требования, но пообещало не увольнять никого, если забастовка будет прервана.

16 апреля 1912 года были арестованы главные руководители забастовщиков. На следующий день более трех тысяч рабочих двинулись к Надеждинскому прииску, чтобы подать прокурору «сознательные записки», а также добиться освобождения арестованных и взять расчет. Шествие было мирным, однако правительственные войска открыли огонь по протестующим.

Официальных данных о числе жертв «Ленского расстрела» нет. В разных источниках, указывается, что погибли от 83 до 270 человек и были ранены от 100 до 250.

194 года назад (1824) в Санкт-Петербурге был подписан первый русско-американский договор — «Конвенция, заключённая в Санкт-Петербурге между императором всероссийским и правительством Американских Соединённых Штатов о непоколебимом сохранении состоящей между ими дружественной связи».

К началу XIX века в Северной Америке существовал целый ряд российских поселений — на Аляске , Алеутских островах, Александровском архипелаге и на тихоокеанском побережье. В 1799 году для освоения русских земель в Америке и на прилежащих островах по указу императора Павла I была образована Российско-американская компания. В 1809 году между Россией и США были установлены официальные дипломатические отношения.

Свои подписи под первым русско-американским договором поставили управляющий Министерством иностранных дел граф Карл Нессельроде и посланник США Генри Мидлтон. Документом была установлена граница между Россией и США, которая проходила по параллели 54°40' северной широты. Русские обязались не селиться к югу, а американцы — к северу от этой линии. А рыбная ловля и плавание вдоль берегов Аляски были объявлены открытыми для обеих держав в течение 10 лет.

143 года назад (1875) появилась бильярдная игра «снукер».

Считается, что этот усложненный вариант игры на бильярде придумал полковник британских колониальных войск в Джабалпуре ( Индия Невилл Чемберлен . Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, а сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и соответственно «разноочковыми» шарами.