«Хмельные запахи шизофрении»

Когда Павел Грудинин , директор Совхоза имени Ленина, стал кандидатом в президенты от КПРФ , немногие знали, к какой политической силе он принадлежит. Несмотря на свои взгляды, он не состоит в Коммунистической партии России. Тем не менее он является участником площадки ПДС НПСР, на третьем съезде которого в поселке Совхоза имени Ленина побывал корреспондент «Ленты.ру»

Поселок Совхоза имени Ленина — квартал, который расположен недалеко от станции метро «Домодедовская». На въезде, на небольшом постаменте, стоит заботливо покрашенный старый трактор, знаменующий, видимо, предыдущие достижения совхозников. Улочки чистые, по ним чинно прогуливаются мамаши с колясками. Иногда возникают гигантские скульптуры выращиваемых предприятием сельскохозяйственных культур. Почти на каждом столбе красуется металлическое изображение земляники.

Идиллию субботнего утра нарушал Центр культуры квартала, в котором кипела жизнь: там готовились к началу III съезда Постоянно действующего совещания Национально-патриотических сил России (ПДС НПСР). Возле оранжевого здания толпились делегаты и гости мероприятия, жарко обсуждая важные вопросы, касающиеся судьбы родины, на стенах Центра висели большие плакаты, приклеенные белым скотчем: «Руки прочь от наших территорий и акваторий!», «Южные Курилы — русская земля! Сами освоим свои острова», а также «Сдача Южных Курил = ГОСИЗМЕНА!» За происходящим строгим взглядом наблюдал внушительных размеров каменный Ленин, сидящий неподалеку на каменной скамье.

В вестибюле здания шумно и многолюдно. Здесь можно было встретить совершенно разных персонажей, преимущественно старшего и пожилого возраста. Вот проверяет пропуска подтянутый мужчина в форме, напоминающей мундиры членов общества «Память». Вот в небольшом кругу общается человек средних лет с окладистой черной бородищей, косичкой, в высокой меховой шапке. Вот регистрируется у стойки только что прибывший правнук Сталина Яков Джугашвили

После раздевалки и предъявления входного удостоверения делегаты съезда попадали в небольшой предбанник, где к ним тут же подбегала женщина и начинала громко вещать: «Сбор средств в помощь политзаключенным! Полковнику Квачкову!» Оттуда собравшиеся попадали в другое помещение — Музей клоунов, расположившийся в здании Центра культуры совхоза имени Ленина. Тут они могли расслабиться и продолжить общение, а также посмотреть на всевозможные статуэтки, марионетки, картины, шаржи и прочие изображения клоунов. Здесь же для участников были выставлены батареи бутылок с водой «Земляничные поляны».

В зале прибывшие потихоньку занимали места под песни из советских фильмов. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко!» — проникновенно призывал голос из прошлого. Корреспондент «Ленты.ру» занял место у прохода. За ним села компания бодрых стариков, которые обсуждали повестку мероприятия, а также последние заявления таких важных персон, как Анатолий Вассерман

Впрочем, вскоре они перешли на более расслабленные вещи: один из них стал рассказывать соседу, как любит творчество юмористов из группы «Уральские пельмени».

— Вот, знаешь, у них номер такой есть, там Снегурочка у Деда Мороза спрашивает: кто моя мать? — сказал он.

— Наверное, Баба Яга? — предположил второй.

— Да! А папа — леший. А бабушка курит трубку!

— И что?

— Ну, как — что? Курит трубку! Ее бабушка — Сталин! — пояснил непонятливому товарищу первый.

«Уважаемые патриоты! — послышался голос из динамиков. — У нас тут в холле, там, где клоуны, есть небольшая студия, где можно записать обращение к зрителям для трансляции на YouTube. Там девушка сидит, зовут Ира». Выступающий немного замешкался, а потом внес поправку: «Ну как, то есть она не совсем девушка…» Зал ответил сдержанным смехом, а сидящие позади корреспондента «Ленты.ру» прокомментировали: «Вот уж удружил так удружил!»

Заседание началось. Прежде всего собравшимся показали небольшой видеоролик, в котором утверждалось, что истинный рейтинг кандидата в президенты России Павла Грудинина составляет 40 процентов, а вовсе не 12 — столько, сколько он получил на выборах президента России. Далее диктор сообщал «обобщенные данные экзитполов, которые проводил ЦИК России ».

Согласно его словам, на 17:00 18 сентября явка составила 61 миллион человек, из которых за Путина проголосовали 32 миллиона человек, а за Грудинина — 24 миллиона, затем в 18 часов картина якобы поменялась. При явке 65 миллионов за Путина было подано 48 миллионов голосов, а за Грудинина — 7. Каким образом данные экзитполов были конвертированы в голоса избирателей, диктор не сообщал, но, по его мнению, все было понятно: «кандидата от народа» лишили десяти, а то и более миллионов голосов, а значит, итоги выборов признавать нельзя.

Казалось бы, пора уже было и начать, но выступления членов президиума предварило голосование за повестку дня, формирование комиссий и прочее. Еще около 20 минут были посвящены нудному процессу подсчета голосов, хотя желающих поспорить с президиумом практически не было. Под конец процесса огласили число собравшихся: 413 человек.

Первым слово взял Владимир Филин , координатор ПДС НПСР и заместитель председателя избирательного штаба Грудинина. «Мы сегодня обсуждаем выборы, которые должны были изменить ход истории, — сказал он. — К сожалению, они не изменили его». Филин отметил, что историческое событие произошло в тот момент, когда КПРФ и ПДС НПСР приняли решение объединить свои силы и совместно выдвинуть в качестве кандидата на должность президента России Павла Грудинина.

Итоги выборов он предложил не признавать и отметил, что за время выборов у организации появилось множество отделений, которые должны активизироваться во время региональных выборов. «ПДС НПСР — это не движение, это площадка, где собираются разные организации и вырабатывают общую позицию, и мы как раз сейчас хотим перейти от площадки к движению», — сказал в завершении своей речи Филин. Он заявил, «мы будем дальше двигаться по этому пути, и нас с этого пути не свернуть».

В это время по рядам начали передавать брошюру «Путь из тупика» некоего «Комитета национального прорыва», в которой обрисовывалась «программа постиндустриальной модернизации России». Ее авторы призывали к созданию низовых структур управления — самофинансируемых общин и рефедерализации страны.

Вслед за брошюрой по рядам пустили и прессу. Это была газета «Родник трезвости», на которой стоял штамп «За сухой закон». Заголовки на первой полосе были громкими: «Хмельные запахи шизофрении» и «Эпидемия парения». Помимо этого, в газету были вложены листовки, отпечатанные на обратной стороне рекламных листовок ООО «Завод Гидропром». Одна из них гласила, что «толерантность — это НЕ терпимость к другой культуре и конфессии», а также содержала заявление, согласно которому «суть толерантности — терпимость ко Злу». Другая раскрывала суть явления «телегония» (она же «память матки»), согласно которому (если верить листовке), если девушка жила с негром, но не имела от него детей, будучи женой белого человека, она все равно может родить негритенка.

К счастью, со сцены такие заявления пока не звучали. Следующим на трибуну поднялся Юрий Болдырев , представившийся как один из организаторов переговорного процесса, приведшего к выдвижению Грудинина в президенты. Он признал, что участники ПДС НПСР и КПРФ сами допустили ошибки, но призвал к объединению и обсуждению их, а также выработке программы дальнейших действий на будущее. Болдырев призвал к объединению всех сил, выступающих «за нашу страну, против уничтожения нашей страны».

Под бурные и продолжительные аплодисменты на сцену поднялся Павел Грудинин. «Я за последние месяцы так навыступался, что попросил Владимира Ивановича [Филина] поставить меня последним, но он все-таки сжалился и поставил меня третьим», — сказал он. Поблагодарив собравшихся, он передал им слова благодарности Геннадия Зюганова , «который ни в какую реанимацию вчера не попал» и находится в больнице на плановом обследовании.

Грудинин заявил об убежденности в том, что «мы с вами не проиграли». При этом он сразу оговорился, что никто и не ожидал, что предвыборная кампания будет простой, — все знали, что выиграть будет невозможно, однако при этом сделали все, чтобы «достойно провести это сражение». «Но общие боевые действия не закончены, они только начинаются!» — заметил Грудинин, опять же, отметив рост региональных организаций НПСР.

Он заявил о непризнании «этого процента, который написал ЦИК». Грудинин также призвал к работе над ошибками. «Я миллионером… то есть, миллиардером стал из-за ошибки, точно», — в том числе посетовал он. Когда эта работа проведена, организация, по мнению Грудинина, будет выигрывать «и региональные, и избирательные кампании по всей России».

После этого он перешел к благодарностям родственников политзаключенных, в частности — полковника Квачкова. «Я президенту на встрече сказал, что ситуация с Квачковым ненормальная. Ну, он действительно не знал, что тот находится в местах лишения свободы, и сказал, что разберется!» — сказал Грудинин. Из зала послышался заливистый смех. «Да я вам правду говорю, у него действительно неподдельное удивление было! — продолжил бывший кандидат в президенты. — Он говорит: „Так его же выпустили!“» Зал не верил, но Грудинин настаивал: это то, что он видел, и выразил надежду, что совместные действия участников организации помогут привлечь внимание власти к проблеме.

Он снова вернулся к теме грядущих «сражений», сказав, что люди, обличенные властью «не понимают, что мы реально стоим на краю пропасти». Грудинин убежденно заявил, что наверху не хотят доводить ситуацию до выхода людей на улицы, но хотят, чтобы люди «консолидировались вокруг идей, которые мы обрисовали в „20 шагах“», и призвал ни в коем случае не разрывать союз с КПРФ. «Я уверен в том, что мы победили. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — завершил он свою речь.

На этом все не закончилось — съезд только начинался. Долго выступали представители регионов, рассказывали о предвыборной программе, об ошибках и удачах. После перерыва обсуждали создание движения НПСР, долго спорили о нюансах, волновались о судьбе организаций, которые должны будут в него войти. Все это длилось еще почти четыре часа. Наконец, подвели итоги съезда: выборы назвали недействительными, исковое заявление в Верховный суд на эту тему подготовили, движение, несмотря на множество разногласий, создали и разошлись — до следующего съезда.