СЕО Glencore ушел из «Русала»

русала алюминий заводСЕО Glencore ушел из «Русала» Glencore является крупнейшим игроком на товарно-сырьевых рынках мира. Корпорация закупает значительные объемы продукции «Русала». Штаб-квартира Glencore находится в Швейцарии . Акции компании прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.

Во вторник корпорация опубликовала заявление. В нем подчеркивается: «В своей бизнес-практике Glencore всегда подчиняется требованиям соответствующих санкций. Компания принимает все необходимые меры для снижения степени риска для бизнеса Glencore. Источником риска является включение Русала и EN+ в список SDN… Glencore изучает и проводит оценку своих по контрактам с „Русал“. Эти контракты не нанесут финансового ущерба Glencore».

В заявлении также отмечается, что Glencore не будет осуществлять своп своих акций «Русала» на долю в EN+. Аналитики предполагают, что «Русал» не сможет выполнить своих долговых обязательств перед зарубежными кредиторами.