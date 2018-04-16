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СЕО Glencore ушел из «Русала»
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СЕО Glencore ушел из «Русала» 

Банки Сегодня 55 минут назад
Фото: Банки Сегодня
русала алюминий заводСЕО Glencore ушел из «Русала»Glencore является крупнейшим игроком на товарно-сырьевых рынках мира. Корпорация закупает значительные объемы продукции «Русала». Штаб-квартира Glencore находится в Швейцарии. Акции компании прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.
Во вторник корпорация опубликовала заявление. В нем подчеркивается: «В своей бизнес-практике Glencore всегда подчиняется требованиям соответствующих санкций. Компания принимает все необходимые меры для снижения степени риска для бизнеса Glencore. Источником риска является включение Русала и EN+ в список SDN… Glencore изучает и проводит оценку своих по контрактам с „Русал“. Эти контракты не нанесут финансового ущерба Glencore».
В заявлении также отмечается, что Glencore не будет осуществлять своп своих акций «Русала» на долю в EN+. Аналитики предполагают, что «Русал» не сможет выполнить своих долговых обязательств перед зарубежными кредиторами.
Вчера стало известно, что Айван Глазенберг вышел из состава Совета директоров «Русала». В этот же день стоимость акций Glencore на Лондонской фондовой бирже подросла на 2,6%.
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