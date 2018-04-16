Столичные огнеборцы поздравили фонд «Защитник счастья» с юбилеем

Очевидно, что благотворительность не может быть общей, абстрактной, она может быть только адресной. И это своей деятельностью показывает благотворительный фонд «Защитник счастья», который точечно работает с детьми погибших сотрудников российских силовых структур.

— Работа с детьми — эта одно из важных направлений МЧС! Столичный Главк МЧС поддерживает фонд во всех его начинаниях в этом важном и нужном для общества деле! Успехов, творческих вдохновений, свершения всех задуманных планов и долгих лет работы фонду, — сказал на открытии мероприятия Андрей Мищенко.

Руководители силовых и ветеранских структур спецназа поздравили фонд «Защитник счастья» и его руководителя Александра Антоненко . А дальше все приглашённые окунуться в увлекательное шоу морских животных.

— Готовясь, к нашему первому, — скромному «по возрасту» — юбилею, мы решили отойти от привычной, в общем-то, официальной «матрицы» проведения подобных мероприятий, — говорит Александр Антоненко. — Ведь наши подопечные — это дети разных возрастов… Подумали, разве им интересно будет слушать поток официальных выступлений? Нет, конечно! Вот почему мы придумали такой необычный, по сути, формат для нашего мероприятия. Кроме того, свой юбилей мы проводим после праздника Пасхи, на светлой седмице, и потому рассчитываем, чтобы и сам юбилей запомнился для его участников как светлое, позитивное действо, праздник.