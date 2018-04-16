Дабстеп на колоколах, или Новый взгляд на звонарей

Во все колокола. В Самаре впервые прошел областной пасхальный фестиваль, который собрал свыше 60 звонарей. Среди них — гости из Мурома и даже Москвы . Фестиваль провели в первое воскресенье после Пасхи, когда все православные отмечали Красную горку. Услышать в этот день колокольный звон — знак большой радости и хороших перемен. Мария Акимова поднялась на колокольню Иверского монастыря и выяснила, сколько нужно времени, чтобы научиться непростому искусству.

Колокольный звон на всю округу. Именно так, по церковным канонам, звучит «Голос Божий». Мелодия не утихает на протяжении нескольких часов. Областной фестиваль колокольного звона в Самаре проходит впервые и завершает Пасхальную неделю. Для профессионалов это возможность обменяться опытом, а для воспитанников местных школ звонарей — своего рода экзамен. В среднем искусству обучаются около трех лет.

Современный звонарь — не обязательно седовласый старец в рясе. Савве Зорину 21 год, он учится в институте культуры на актера, одно из многочисленных его увлечений — живопись. Работал барменом и несколько лет жил в Праге , где был звонарем храма Святой Людмилы при российском посольстве. Уверяет, что на колоколах может сыграть все что угодно, даже дабстеп.

Проходит фестиваль в одном из духовных центров Самары — Иверском женском монастыре.

Колоколов — двенадцать. Самый большой весит 4 тонны. Среди икон — изображение Святителя Павлина, который считается покровителем звонарей всего христианского мира. По преданию, однажды он прилег отдохнуть на цветущем лугу. Во сне ему явились ангелы, которые раскачивали чудесные полевые цветы-колокольчики, издававшие мелодичные звуки. Когда святитель вернулся с прогулки, он велел отлить несколько колоколов — в форме тюльпанов. И вскоре они появились во многих храмах. Знакомство самарцев с историей и традициями колокольного звона — одна из главных целей фестиваля.

Почувствовать себя настоящими звонарями могли все желающие — от мала до велика.

Если у храма нет своей колокольни, она только строится или находится на реконструкции, в ход идут переносные звонницы. Они легко разбираются, да и много места не занимают. На данной представлено 5 небольших колоколов, этого достаточно, для того чтобы научиться азам звона.

Всего первый фестиваль собрал 64 участника, среди которых — гости из Мурома и Москвы. В его завершении самым юным звонарям вручили памятные призы и подарки.