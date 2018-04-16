Какое значение у имени Сергей

Сегодня Сергей — одно из самых распространенных имен в России . Однако в Древней Руси вы бы не встретили ни одного Сергея. Так откуда появилось у это имя и что оно означает?

Знатный род По одной из версий, имя Сергей берет начало из древнего римского рода Сергиус. Прародитель этого рода патрициев был родом из Альба Лонга — города, из которого вышли еще основатели Рима . Сергиус упоминается в греко-римской мифологии как друг героя Троянской войны Энея.

Однако самым знаменитым представителем этого рода стал Марк Сергий Сил — храбрый воин, потерявший во время второй Пунической войны правую руку. Однако он продолжал храбро сражаться, пользуясь только левой рукой. Большинство представителей рода Сергиус были воинами.

Священнослужители и дворяне

Первоначально имя Сергей звучало как Сергий и пришло в Россию с принятием христианства. Тогда именно представители духовенства носили это имя. Так, одним из первых в истории христианства Сергеев был святой Сергий Римлянин. Он бесстрашно проповедовал новую религию, за что и понес мученическую смерть. Позднее еще нескольких священнослужителей и монахов с этим именем причислили к лику святых.

Это и Сергий Синайский, и Сергий Валаамский Чудотворец, и Сергий Радонежский . Таким образом это имя и попало в церковный календарь. Как известно, на Руси было принято пользоваться подобными календарями для выбора имени новорожденному.

Однако поначалу именем Сергий нарекали только представителей знатных родов. Оно так и переводится с латинского — «знатный», «высокочтимый». С XVIII века имя Сергей носили потомки царских фамилий и представители дворянства.

Уменьшительно-ласкательная форма

Обычно образование уменьшительных имен в русском языке происходит с сохранением первых букв первоначального имени. Так произошло и с Сергеем. Сегодня существует множество вариантов уменьшительно-ласкательной формы этого имени: Сер6жа, Сергейка, Сергуля, Сергуня, Сереня. А во дворе мальчишки обычно называют знакомого Сергея просто «Серый».

Популярность

Имя Сергей среди простого люда стало популярно сравнительно недавно — в конце XIX века. Тогда оно входило в «двадцатку» самых распространенных имен. В начале ХХ века было в первой «десятке», а после Великой Отечественной войны «Сергей» оказался уже на втором месте.

Однако пик своей популярности имя пережило в 60-х годах прошлого столетия. Потому-то сегодня среди мужчин за пятьдесят больше всего Сергеев. Сейчас былая популярность имени Сергей канула в Лету. Хотя оно по-прежнему входит в «тридцатку „самых распространенных имен.