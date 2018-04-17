Студенты из Франции познакомились с инновационными компаниями Зеленограда

На минувшей неделе «Корпорацию развития Зеленограда» посетила делегация из Гренобльской школы бизнеса, находящейся во Франции. Французские студенты в количестве 33 человек вместе с профессорами Пьером-Полем Жобэром, Филиппом Ле и менеджером по развитию Ларисой Рибо прибыли в Россию, чтобы познакомиться с опытом развития инновационных компаний. Гостей встречали заместитель префекта Зеленограда Андрей Новожилов и сотрудники корпорации.

— Зеленоград является обладателем мощного и, одновременно с этим, уникального научно-образовательного потенциала, высококвалифицированных научных кадров, — рассказал делегации об округе зампрефекта. — На территории Зеленограда работают 50 крупных и средних промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, а также более 400 малых высокотехнологичных компаний. Они осуществляют разработку всего комплекса микроэлектроники, от материалов до разработки и производства сложной аппаратуры и приборов.

Директор по образовательным программам и кадровому обеспечению КП «КРЗ» Мельников Ярослав представил кластер «Техноюнити» — в объединение входят крупнейшие производители микроэлектроники в России: ПАО «Микрон», АО «Ангстрем», АО «ПКК Миландр».

— Микроэлектроника взаимодействует с такими отраслями, как телемедицина, IT, биомедицина. Мы реализовываем совместные проекты в смежных отраслях, — рассказал он.

После презентаций началось общение в формате вопрос-ответ. Один из вопросов: «Как влияют санкции на развитие компаний кластера?». «В краткосрочной перспективе они замедлили развитие компаний, но уже сейчас появилось много разработчиков, которые готовы создать аналоги и даже выйти с ними на зарубежные рынки», — ответил Ярослав.

Делегация во время знакомства в кластером «Техноюнити» посетила компанию «Нейроботикс», ООО НПК «Техновотум», технопарк «Физтехпарк», фармацевтическую компанию «Аквион».

В завершение гости из Гренобля представили робота «Аш», который самостоятельно передвигается по первому этажу технопарка и общается с посетителями. Он запоминает их лица и имена, а впоследствии узнает и может рассказать анекдот.

Пресс-служба КП «КРЗ» расспросила одного из студентов Гренобльской школы бизнеса о его впечатлениях:

— Что тебе больше всего запомнилось из увиденного?

— Компания «Нейроботикс», они делают действительно крутые проекты и мне бы хотелось задать им больше вопросов. Мы обменялись контактами, и я обязательно с ними еще свяжусь, — ответил Charles Verweyen.

— Такой ты представлял себе структуру инновационного развития в России?

— Да, на самом деле, все, кто интересуется вопросом у нас во Франции, знают о том, что в вашей стране поддерживают разработки и существует кластерная программа, совсем как у нас. Приятно видеть, что ожидания оправдываются, и мы можем сотрудничать по многим отраслям. Когда вернусь во Францию — расскажу своим друзьям и коллегам о том, как тут все работает.