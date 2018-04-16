Эксперт: Люди воевали, чтобы остановить этот кошмар и спасти человечество

9 мая в России отмечается очень важный праздник — День Победы. А для всей планеты Вторая мировая война закончилась 16 апреля.

Война, которая принесла горе и радость практический в каждый дом по всему миру. В прямом эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты из Испании Японии , Индии, Италии Кипра рассказали, чем этот день оказался примечателен для них.

Предприниматель из Испании Хайме Гомес сообщил, что этот праздник в Испании не отмечается, так как у них, к сожалению, считается, что фашисты победили.

— В стране и на сегодняшний день много поклонников фашистского режима, поэтому эта дата не отмечается. Как известно, официально Испания не участвовала в войне и занимала нейтральную позицию, но отправила свои войска в Россию на помощь Гитлеру и фашистам, где испанские солдаты воевали за них в немецких мундирах. Франсиско Франко помог Гитлеру, потому что тот, в свою очередь, поддержал мятежного генерала во время гражданской войны в Испании.

Хайме Гомес также отметил, что в настоящее время на государственном уровне принимается достаточно мало попыток осудить фашистов и их режим.

— Конечно, есть люди, которые пытаются восстановить память, но это им удается с трудом. Существует страх, что в стране возрождается фашизм. В Испании появилась консервативная партия — наследники Франко, и если в парламенте они получат большое количество голосов, то смогут выпустить множество запрещающих законов. Свободы слова все меньше и меньше. И конфликт между Мадридом и Барселоной доказывает, что носильное решение проблемы невозможно. В Испании много различных национальностей и центральное государство хочет всеми управлять, но это не работает, люди очень недовольны, потому что сильно различаются между собой.

Пока страны мира отмечают свои победы, в Японии наоборот, ничего не происходит, так как она потерпела поражение, заявил президент Русского клуба в Токио Михаил Мозжечков.

— Эта дата в стране не считается праздником. В школе ее, конечно, изучают, но не так торжественно как в других. Этой войне посвящена всего пара страниц в учебнике истории. В Японии отмечаются годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — 6 и 9 августа и еще один интересный праздник — день северный территорий, когда жители Японии отмечают подписание договора, согласно которому эти места еще принадлежали им. Такая своеобразная ностальгия. Это единственные даты, связанные со Второй мировой войной, которые отмечаются в стране.

Михаил Мозжечков подчеркнул, что отношение Азии к Японии в этом плане очень категоричное, в то время как в самой стране к негативным историям о японцах в военное время относятся как к сказкам.

— Понятие фашизма в стране было достаточно условным, а сотрудничество Германии и Японии заключалось в том, что первые втридорога продали японцам танк «Тигр», чтобы те смогли его скопировать. Но деньги были выплачены, а танк затерялся где-то в порту. Поэтому, кроме разведчика Зорге, Японию с Германией мало что связывает. В стране существует понятие демилитаризация. Переписываются учебники, в старых замазывается тушью страницы, где сказано про великую и могучую Японию, подобные экземпляры даже хранятся в музеях. Японцы до сих пора платят деньги другим азиатским странам, таким образом, расплачиваясь за ошибки своих предков. Поэтому настроение в стране достаточно волнительное. Местные жители считают, что дети не должны расплачиваться за ошибки своих прародителей и пора перевернуть эту историческую страницу.

Он также рассказал, что в стране нет ни одного японца, которого глубоко возмущают бомбардировки, произошедшие в то время.

— В Японии считается, что в какой-то степени такая кара была заслужена. Хотя, в глубине души, японцы очень ждали извинений от американской стороны, но так и не дождались. Все закончилось визитом Барака Обамы и его сочувствием. К СССР отношение сложнее, так как именно русские разгромили японскую армию и, ко всему прочему, угнали в сибирский плен множество солдат. Они даже не успели оглянуться, как их уже победили. Но и здесь таится неожиданный парадокс — люди, воевавшие в те времена запомнили русских как исключительно хороших людей. Вернувшиеся на родину пленные считали, что это «страна плохая, а люди хорошие». Вместе с ними в Японию пришла и часть российской культуры. Все, кто встречался с русскими людьми, считают, что у наших стран много общего. Так что, в отношениях еще не все потеряно.

Лингвокультуролог и журналистка Нидхи Балачандран из Нью-Дели рассказала, что в Индии нет дня памяти о Второй мировой войне, так как в стране в это время происходили другие важные события.

— В это время Индия боролась за свою независимость от Великобритании . 9-ое мая в стране не отмечается, зато празднуется другая дата — День независимости. Но Вторая мировая война, конечно, оставила в истории Индии свой след. Благодаря ей местные жители почувствовали свою силу. Они воевали и были частью британской армии. Даже пытались торговаться с англичанами в этом вопросе — индийские воины сражаются за Великобританию взамен на свободу. Война ускорила эти события и в 1947 году Индия стала независимой страной. Именно тогда произошло ее настоящее рождение.

Нидхи Балачандран также отметила, что в Индии есть своя песня о «радости со слезами на глазах».

— В Индии три важнейших праздника и 15 августа, День независимости, относится к ним. У нас, как в России, есть своя трогательная песня, в которой говорится о том, как важно помнить этот день и о людях, отдавших жизнь за свою страну.

Независимый журналист Дмитрий Винницкий из Лимасола сообщил, что около 30 тысяч киприотов участвовали во Второй мировой войне и сражались среди британскиз солдат.

— Кроме того, жители Кипра работали на английских базах и предприятиях, а кипрские медсестры помогали раненым по всему мира. Страна и правда была ввязана в войну. И школьники это знают. Хотя, конечно, в живых осталось не так много ветеранов.

Он также подчеркнул, что в современном Кипре День Победы по большей части празднуют россияне, проживающие на территории этих теплых краев.

— Но местные жители благоприятно относятся к этому. Две трети населения любят русских и считают, все, что делают русские — это хорошо. В каждом городе страны проходе бессмертный полк. Все связанные с празднованием события не игнорируются. Об этом пишут в газетах и показывают по ТВ. Киприоты связывают их со своей личной войной, которая произошла в 1942-1943 годах с Грецией . Данные события сопоставляются жителями Кипра со Сталинградской битвой. Ко всему прочему, 1 мая этот праздник отмечают и среди родственников британцев, похороненных на военных кладбищах на территории страны.

Журналист из Италии Джованни Савино отметил, что население страны расколото на две части, так как в ней проживают внуки и правнуки фашистов и антифашистов.

— Многие жители перешли на сторону партизан и сражались против фашистов по всему миру, вопреки привычному мнению о позиции Италии того времени, которая стала позором для всей страны. Люди воевали, чтобы остановить этот кошмар и спасти человечество. Об этом следует помнить. Важно показать и рассказать потомкам не сколько о победе, сколько о том, чего она стоила людям.

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