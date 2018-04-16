Жители Бабяково начали борьбу против создания мусорного полигона по соседству

Люди опасаются, что свалка мусора ухудшит качество воды, которую они пьют, и не только. Жители села Бабяково против «карьеристов» — так они называют владельцев песчаного карьера неподалёку. Собственники планируют организовать там мусорный полигон мощностью более миллиона кубометров. Три участка из шести уже разрешено использовать под отходы, по трём сейчас ведётся работа. И не смотря на протесты жителей, владельцы не отказываются от проекта. Подробности в сюжете «Вести-Воронеж». Вместо поездок на дачу, Виктор Пискунков ездит в песчаный карьер. Чтобы убедиться — гор мусора здесь пока нет. Но это, уверен мужчина, не за горами. Три из шести участков уже получили вид разрешенного использования — сбор утильсырья.

— Выработан грунт до такой глубины, что из-под земли поступают подземные грунтовые воды. Эти грунтовые воды, естественно, будут засоряться, забиваться и попадать снова в воду, и в Усманку. каждый житель села имеет подземную скважину на глубине, равной глубине этого карьера. Каждый житель села будет пить эту воду, — объясняет свою тревогу Виктор Пискунков. Жители уже несколько раз на общественных слушаниях выступали против такого соседства. На этот раз снова собирают подписи. — Мы просили их, не делайте помойку, не вскрывайте нашу питьевую воду. Мы не хотим. Вот вы капаете и капайте. Нет, они пошли напролом. Раз так, то и мы решили докопать до конца. Они будут копать песок, а мы будем копать документы, — говорит местная жительница Ирина Лосева

А в документах, как говорится, не подкопаешься. Расстояние от будущего полигона до жилых домов — около трёх километров. При том, что закон позволяет и 500 метров. Документы о смене вида разрешенного использования от Росреестра есть, природоохранная прокуратура нарушений тоже не нашла, геологоразведка вскрытых грунтовых вод не обнаружила. Сейчас этот карьер почти выработан. Главное препятствие для организации здесь полигона — федеральный закон. По нему, рядом с аэродромом не может находиться объект, который массово привлечёт птиц. Рядом с будущей свалкой — аэропорт и аэродром авиазовода. И пока это — единственное препятствие для запуска предприятия. По федеральным правилам, ближе 15 километров от контрольной точки аэродрома и менее чем в 30 метрах от воздушных подходов, места привлечения птиц находиться не должны. Правда, представители компании утверждают — их полигон пернатых не привлечет — там не будет пищевых отходов.

— Я обращаюсь к жителям Бабяково — приходите к нам сюда, в офис, я вам покажу всю проделанную работу в виде документаций и согласований. Форсировать события в нарушения каких-либо положений, мы не собираемся. Только тогда, когда будет достоверно известно, что всё соблюдено на уровне закона, получены все согласования, заключительный этап — это государственная экологическая экспертиза. Если не будет положительного заключения государственной экспертизы, ни о каком полигоне речь не пойдет, — заявляет заместитель директора ООО «Полигон» Роман Стрейкманс. Однако в том, что все заключения будут получены, кажется, не сомневаются ни сами бизнесмены, ни местные жители. Соседствовать с мусорными горами никто не хочет даже в перспективе. Рядом — крупные жилые кварталы и участки под застройку. Риелторы уже прогнозируют падение привлекательности этого района и спроса на уже построенное жилье.