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Совет ЕС надеется, что удары по Сирии не повторятся
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Трамп отложил санкции против России

Совет ЕС надеется, что удары по Сирии не повторятся 

ТАСС 38 минут назад
ЛЮКСЕМБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Совет ЕС одобрил удары США, Великобритании и Франции по Сирии, но выразил надежду на то, что они не повторятся. Об этом заявил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по итогам заседания Совета ЕС по Сирии на уровне министров иностранных дел.
"Была задача провести красную линию в вопросе применения химического оружия — то, что наши американские, британские и французские партнеры сделали. Теперь важно, чтобы это не повторилось. Для этого нам необходим полноценный контрольный механизм, поскольку, как вы знаете, эксперты ОЗХО до сих пор не имеют доступа к городу Дума (где якобы произошла химическая атака — прим. ТАСС), чтобы понять, что действительно там произошло", сказал Рейндерс.
"Дебаты, которые мы провели по Ирану и России, свидетельствуют, что нам необходим с ними полноценный диалог. С Ираном мы занимаем жесткую позицию по правам человека, у нас действуют санкции, но мы достигли договоренности по ядерной проблеме. С Россией мы занимаем очень твердую позицию по Украине и по Солсбери, но нам нужно продолжать диалог, чтобы Россия и Иран оказали давление на Дамаск для возобновления политического диалога, поскольку военного решения у конфликта в Сирии нет", — добавил министр.
Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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