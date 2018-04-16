Совет ЕС надеется, что удары по Сирии не повторятся

"Была задача провести красную линию в вопросе применения химического оружия — то, что наши американские, британские и французские партнеры сделали. Теперь важно, чтобы это не повторилось. Для этого нам необходим полноценный контрольный механизм, поскольку, как вы знаете, эксперты ОЗХО до сих пор не имеют доступа к городу Дума (где якобы произошла химическая атака — прим. ТАСС), чтобы понять, что действительно там произошло", сказал Рейндерс.

"Дебаты, которые мы провели по Ирану России , свидетельствуют, что нам необходим с ними полноценный диалог. С Ираном мы занимаем жесткую позицию по правам человека, у нас действуют санкции, но мы достигли договоренности по ядерной проблеме. С Россией мы занимаем очень твердую позицию по Украине и по Солсбери, но нам нужно продолжать диалог, чтобы Россия и Иран оказали давление на Дамаск для возобновления политического диалога, поскольку военного решения у конфликта в Сирии нет", — добавил министр.

Ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен, по данным Минобороны РФ, самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.