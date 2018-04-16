Китай назвал безответственным удар США и их союзников по Сирии 

«Мы обратили внимание на то, что высокопоставленные лица этих трех стран заявляли, что „возможно“ правительство Сирии применило химическое оружие. Мы считаем, что нанесение военного удара по суверенному государству с использованием подобного предлога является безответственным», — сказала китайский дипломат.
При этом она подчеркнула, что авиаудары Запада являются явным нарушением основного принципа международного права о неприменении военной силы.
"Устав ООН четко определяет, в какой ситуации можно применять военную силу. США, Великобритания и Франция, нанося удар по Сирии, нарушили основной принцип международного права по запрещению применения военной силы", — отметила Хуа Чуньин, которую цитирует РИА Новости.
В МИД КНР убеждены, что пренебрежение Советом Безопасности ООН и одностороннее использование военной силы в отношении другой страны под предлогом гуманитарного вмешательства не соответствует нормам международного права.
Напомним, в минувшую субботу США и их союзники нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.