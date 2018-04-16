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России и Западу нужно преодолеть разногласия, заявил генсек ОБСЕ
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России и Западу нужно преодолеть разногласия, заявил генсек ОБСЕ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил, что России и Западу нужно преодолеть разногласия для того, чтобы совместно бороться с общими вызовами, стоящими перед ОБСЕ.
По словам Гремингера, все страны живут в опасные времена, где грань между миром и войной стала размытой, существует высокая степень непредсказуемости и нестабильности, создающая порочный круг, в котором недоверие порождает односторонность, а попытки действовать в одностороннем порядке усиливают недоверие. По его мнению, если страны продолжат идти по такому пути, то это закончится плохо для всех.
"Такие проблемы, как насильственный экстремизм, терроризм, незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений, киберугрозы и большие потоки беженцев и мигрантов, являются общими вызовами для всех государств-участников ОБСЕ. Справиться с ними можно только совместными усилиями. Это еще одна причина, по которой России и Западу необходимо преодолеть свои разногласия", — сказал Гремингер в интервью газете «Коммерсант».
Он добавил, что в более широком смысле необходимо заменить опасную тенденцию скатывания по наклонной плоскости к применению принципа «око за око» на взаимные шаги в тех областях, где есть общие интересы. «Такие шаги помогут постепенно восстановить конструктивное общение, предсказуемость и доверие», — отметил генсек ОБСЕ.
Как подчеркнул Гремингер, будучи глобальной державой в глобализованном мире, Россия играет весомую роль в восстановлении международной системы, основанной на международном праве, и обеспечении ее надлежащего функционирования.
"Это также отвечает национальным интересам России. Поэтому быть частью европейской архитектуры безопасности должно отвечать ее собственным интересам. А эта архитектура может быть устойчивой только в том случае, если Россия является ее частью", — пояснил генсек ОБСЕ.
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