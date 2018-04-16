Пугачева станет бабушкой в четвертый раз

В минувшее воскресенье 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Сегодня жизнь Примадонны полна радостных событий и неожиданностей. Не будет исключением и будущий год.

"По картам четко видно, что совсем скоро у Аллы Борисовны появится внук. Событие безусловно радостное, и можно сказать долгожданное. Она окружена детьми и положительными эмоциями, в ее жизни много приятных хлопот, связанными с воспитанием не только своих малышей", — рассказала Dni.Ru потомственная ведунья, предсказательница, таролог Саона.

Семейные дела немного отвлекут небольшого скандала, считает гадалка. «В ближайшем будущем возможна некая конфликтная ситуация и недопонимание с деловыми партнерами. Это может спровоцировать сложности в работе. Ситуация разрешаема, но важно сохранять внимательность общении с этими людьми. Вероятно, что Алла Борисовна примет решение ограничить связи с этими людьми, что в целом будет верным решением», — предупредила она.

Что касается семейной жизни, то ведунья уверена — в их доме все спокойно. «Правда я не вижу какого-то постоянства. Пара то вместе, то раздельно. Я бы даже сказала, что муж больше навещает семью, нежели живет с ними, — поделилась Саона. — Дети растут очень талантливыми. Необычная и яркая внешность дочери Примадонны позволит ей в будущем пойти по стопам матери. Карты показывает ее актрисой, но с музыкальным уклоном. Она точно будет петь, возможно станет актрисой мюзиклов. Что касается сына Аллы Борисовны, то я вижу его архитектором, его судьба будет связана с дизайном. Относительно здоровья глобальных проблем в новом жизненном году я не вижу, однако хочу заметить, что необходимо придерживаться диеты и не злоупотреблять алкоголем».