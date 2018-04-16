Ещё
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева станет бабушкой в четвертый раз 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В минувшее воскресенье 15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 69 лет. Сегодня жизнь Примадонны полна радостных событий и неожиданностей. Не будет исключением и будущий год.
"По картам четко видно, что совсем скоро у Аллы Борисовны появится внук. Событие безусловно радостное, и можно сказать долгожданное. Она окружена детьми и положительными эмоциями, в ее жизни много приятных хлопот, связанными с воспитанием не только своих малышей", — рассказала Dni.Ru потомственная ведунья, предсказательница, таролог Саона.
Семейные дела немного отвлекут небольшого скандала, считает гадалка. «В ближайшем будущем возможна некая конфликтная ситуация и недопонимание с деловыми партнерами. Это может спровоцировать сложности в работе. Ситуация разрешаема, но важно сохранять внимательность общении с этими людьми. Вероятно, что Алла Борисовна примет решение ограничить связи с этими людьми, что в целом будет верным решением», — предупредила она.
Что касается семейной жизни, то ведунья уверена — в их доме все спокойно. «Правда я не вижу какого-то постоянства. Пара то вместе, то раздельно. Я бы даже сказала, что муж больше навещает семью, нежели живет с ними, — поделилась Саона. — Дети растут очень талантливыми. Необычная и яркая внешность дочери Примадонны позволит ей в будущем пойти по стопам матери. Карты показывает ее актрисой, но с музыкальным уклоном. Она точно будет петь, возможно станет актрисой мюзиклов. Что касается сына Аллы Борисовны, то я вижу его архитектором, его судьба будет связана с дизайном. Относительно здоровья глобальных проблем в новом жизненном году я не вижу, однако хочу заметить, что необходимо придерживаться диеты и не злоупотреблять алкоголем».
Дни.ру: последние новости
Кобзона спасает огромная воля к жизни Молодящаяся Пугачева ушла в отрыв Блудливый поп из "Дома-2" выложил в Сеть "семейное" порно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США538
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России80
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение