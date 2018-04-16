Представители Московского региона вошли в число победителей конкурса «Менеджер года»

Представители Москвы Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса «Менеджер года — 2017», в том числе глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и руководитель администрации городского поселения Вербилки Талдомского района Максим Тихомиров, передает корреспондент РИАМО

Награждение победителей состоялось в Екатерининском зале музея-заповедника «Царицыно» в столице в понедельник.

«Этот конкурс очень значим для страны, так как в нем представлены лучшие менеджеры, от работы которых зависит работа многих предприятий в нашей стране», — сказала генеральный директор группы компаний ИД «Экономическая газета», ректор Академии менеджмента и бизнес-администрирования, вице-президент международного бизнес-клуба «Деловое партнерство», заслуженный экономист РФ Татьяна Козенкова.

По итогам конкурса были определены семь абсолютных победителей и 33 победителя в 20 различных номинациях.

От Подмосковья победителями также стали: директор Федерального государственного унитарного предприятия «Пойма» Анатолий Анисимов ; гендиректор ЗАО «Торгово-производственная компания „Элко“, заслуженный работник торговли РФ Анатолий Барковский; заместитель гендиректора по научно-методической работе межрегионального общественного учреждения „Институт инженерной физики“ Олег Андрух; гендиректор ООО „Хухтамаки С. Н. Г. “ Евгений Осипенко ; гендиректор ООО „Мона Лиза“ Людмила Калитвенцева; гендиректор ООО „Монолит спецодежда“ Юлия Сенчило.

Также в числе победителей из Московской области: директор торгового комплекса ООО „ТК Центр“ Александр Горский ; замдиректора муниципального автономного учреждения городского поселения Щелково „Универсальный спортивный комплекс „Подмосковье“ Татьяна Конова; начальник управления техники общего и специального назначения Института инженерной физики Геннадий Темников.

Проект „Менеждер года“ запустили в 1997 году. С тех пор он приобрел статус социально значимого мероприятия, способствующего укреплению кадрового потенциала России. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап организуется региональными отделениями Вольного экономического общества России и администрациями субъектов РФ. Второй этап проводится российским оргкомитетом среди победителей конкурса в регионах.