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Сколько проживало в Чечне русских до прихода Дудаева
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Сколько проживало в Чечне русских до прихода Дудаева 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Было время, когда русских в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике в численном отношении было даже больше, чем представителей коренных этносов. Впрочем, с течением времени и в соответствии с политической ситуацией эта картина изменилась — до начала 1990-х и оказавшегося для Чечни кровавым «парада суверенитетов» процент русского населения ЧИ АССР неуклонно снижался.
Когда чеченцы стали преобладать
Вначале немного статистики. Это данные Всесоюзной переписи населения СССР, проводимой в разные годы. В 1959 году русские составляли почти половину (49%) населения Чечено-Ингушской АССР — свыше 348 тысяч человек. Вторыми по численности были чеченцы — 244 тысячи человек (34,3%), потом шли ингуши — свыше 48 тысяч человек, а армяне и украинцы составляли примерно по 2% от общей численности населения.
Этностатистические сведения по ЧИ АССР (до 1989 г.) находятся сегодня в широком доступе. Можно проследить динамику градации численности населения по национальному признаку еще задолго до распада СССР и начала межнациональных глобальных конфликтов. К переписи 1970 года русских там было больше, чем 11 лет назад, но уже меньше, чем чеченцев (соотношение — 367 тысяч к 508-ми). С этого момента чеченцы в Чечено-Ингушской АССР в количественном отношении стали преобладать — до распада республики в начале 90-х годов XX века.
Организация. Депортация. Ассимиляция
Этническое дифференцирование в ЧИ АССР изначально мотивировалось исходя из политических соображений. Имея скромную историю существования с момента образования (1936 г.), эта автономная республика в 1944 году была упразднена в связи с обвинениями чечено-ингушского населения в коллаборационизме (немцы в Великую Отечественную войну заняли лишь часть республики). В результате спецоперации «Чечевица» десятки тысяч чеченцев и ингушей целыми семьями в кратчайшие сроки депортировали в Казахстан и Киргизию. Очень многие из них умерли в пути или же погибли из-за невыносимых условий на новом месте жительства.
Горные селения опустели, но не вымерли — их стали заполнять чужаки, в основном русские. В отечественной литературе этот процесс, пожалуй, лучше всего описан абхазцем Фазилем Искандером, хотя на территории ЧИ АССР Фазиль Абдулович никогда не проживал. Но его отца в 1938 году также депортировали, с тех пор 9-летний Искандер его никогда не видел.
Именно последствия депортации коренного населения привели к тому, что численность русского населения к 1950-м годам в ЧИ АССР так зримо увеличилась. В начале 1957 года Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика была официально восстановлена в своем прежнем статусе. Наурский и Шелковской районы Ставропольского края (территориально изначально относившиеся к ЧИ АССР) с преимущественно русским населением передали обратно в состав восстановленной автономии.
До прихода к власти Джохара Дудаева в уже отколовшейся от Ингушетии Чеченской Республике находились свыше 200 тысяч русских, они составляли больше трети от общего населения Чечни. С началом межнациональных конфликтов и разгоревшейся вследствие неурегулированного внутриполитического кризиса войны отток русскоязычного населения из республики резко увеличился.
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