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В Москве запустили краудсорсинговый проект по развитию портала поставщиков
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В Москве запустили краудсорсинговый проект по развитию портала поставщиков 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Разработчики программного обеспечения и просто активные граждане могут принять участие в краудсорсинговом проекте по развитию портала поставщиков Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«Лучшие идеи участников краудсорсингового проекта будут представлены к обсуждению экспертов на главном фестивале интернет-технологий «РИФ-2018». Портал поставщиков динамично развивается. Поскольку это инструмент для представителей бизнеса, именно предприниматели могут предложить новые идеи, которые станут дополнительными опциями интернет-ресурса, на котором сегодня работают 90 тысяч поставщиков со всей страны», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Она отметила, что властям важно услышать мнение участников рынка закупок, их конструктивные предложения, чтобы сделать работу портала поставщиков более эффективной.
Как уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев, участникам краудсорсингового проекта предложено решить несколько задач.
«На сегодня обозначено две задачи — предложить идеи по разработке мобильного приложения и внедрению технологии блокчейн. При этом, возможно, что участники проекта обозначат новые точки роста», — сказал Дегтев.
Лучшие предложения будут вынесены на обсуждение в рамках фестиваля интернет-технологий «РИФ-2018», который пройдет с 18 по 20 апреля.
Принять участие в краудсорсинг-проекте может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму участника и предложить свою идею.
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