Предупредили заранее. Трамп целился по оппонентам в США

Атака американцев и их союзников на объекты в Сирии была до определенной степени согласована с Россией , полагают эксперты в области госбезопасности, с которыми побеседовал корреспондент «ВМ». По их мнению, Дональд Трамп вынужден «давить на антироссийскую кнопку» только из-за внутриполитической ситуации в США , в реальности нашим советникам в Сирии американцы не угрожают.

Во время атаки на объекты в Сирии в прошедшую субботу не погиб ни один человек, отмечает ветеран боевых действий, писатель-историк спецслужб Валерий Малеванный.

— Я придерживаюсь мнения, что это была согласованная с руководством России акция со стороны США, — заявил он «ВМ». — Кресло под Трампом закачалось, его адвоката задержали, провели у него обыск. Склоняюсь к тому, что сейчас идет война спецслужб внутри Америки. Постоянно меняются директора спецслужб, недавно опять сменили главу ЦРУ Майкл Помпео (экс-директор ЦРУ. — «ВМ») пошел на повышение, но пост в разведке потерял.

С ним согласен и полковник запаса, военный эксперт Виктор Мураховский . Он уверен, что повториться такой обстрел в Сирии может только в том случае, если вокруг Трампа опять возникнет скандал внутри США, который будет грозить импичментом или серьезным ударом по его позициям.

— Обстрел был ожидаемым с обеих сторон, — пояснил он «ВМ». — Удары нанесли по объектам, где не было ни людей, ни химического оружия. Был сыгран договорной матч, как это называют в спорте. 150 миллионов долларов были израсходованы на поддержку имиджа Трампа в США и Мэй в Лондоне. На сто процентов уверен, что, если удар повторится, это не будет удар по российской группировке. Это был удар в поддержку внутренней политики Трампа в США.

Как считает Малеванный, для Дональда Трампа импичмент крайне нежелателен. По его мнению, имело место политическое согласование с Россией, оно и определило выбор целей для американских ракет, а то, что не погиб ни один военнослужащий или гражданское лицо, только подтверждает этот вывод.

— Министр обороны США признался, что для ракетного обстрела был выбран наиболее щадящий вариант, — отмечает он. — Эта бомбардировка была предусмотрена скромным числом ракет и по тем целям, которые не были хорошо защищены.

В свою очередь, эксперт Виктор Мураховский отмечает, что при серьезном подходе к атаке она бы развертывалась иначе. Так, не был проведен прорыв и подавление системы ПВО Сирии ударами авиации и крылатых ракет, после чего должны были быть нанесены удары по объектам.

— В Ираке в 1991 и 2003 годах, в Югославии и Ливии американцы себе такого пренебрежения к ПВО противника не позволяли, а тут вдруг позволили, — уточнил эксперт. — Иначе будут потери той же самой авиации и остальных средств поражения. Но все было сделано «поперек» военной науки. США тщательно все делали для того, чтобы не задеть наших военных даже случайно. Так что и в последующем с их стороны российским советникам в Сирии ничего не угрожает.

Малеванный также напомнил, что ударов без жертв никогда не бывает.

— Трамп нанес удар настолько аккуратно и деликатно, что ни один волос с головы российского военного не упал и упасть не мог, — отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ