Сетениль-де-лас-Бодегас: необычный город в скале

Сетениль-де-лас-Бодегас имеет статус одного из наиболее впечатляющих городов на просторах Испании , а разместился он под нависающей на улицы и дома внушительной скалой. Под этой базальтовой скалой, которой насчитывается уже несколько миллионов лет, люди начали жить не менее восьми веков назад, но имеются данные, что первые поселенцы появились здесь еще 25 тысяч лет назад. Согласно актуальной переписи населения, здесь обитают не более трех тысяч граждан, а сам город раскинулся на площади 82 кв.км.

Сетениль-де-лас-Бодегас еще с давних времен известен своим уникальным расположением, поскольку большая часть имеющихся здесь домов была буквально врезана в скалу. Граждане построили свое жилье посредством расширения имеющихся на территории природных пещер. Историки отмечают, что древние жители этого места отличались мужеством и храбростью, а также умело защищали поселение от захватчиков. К примеру, римская армия смогла зайти в город только спустя затянувшейся на 15 дней осады.

Считается, что первое слово из названия населенного пункта переводится как «семь раз без результата», и здесь просматривается связь с имевшими место в прошлом военными событиями. Именно указанное число раз этот населенный пункт атаковали римляне, причем жители сумели выстоять. Вторая часть наименования возникла из-за производства на указанной территории редких сортов вина, притом этим названая местность славится даже сейчас.

В последующих столетиях испанский город мог похвастаться собственной мясной продукцией, и особенно такими колбасами, как чоризо и чердо, приготавливаемые из свинины. Стада поросят пасутся на многочисленных холмах, которые щедро окружают город. Помимо качественного мяса, здесь изготавливают выпечку, в частности печенье, за которым приезжают из соседних населенных пунктов Испании. Город надежно защищен скалой и от погодных условий, поскольку зимой она оберегает местных от яростных холодных ветров, а летом — предоставляет максимально комфортную температуру, не пропуская лучи солнца.]]>