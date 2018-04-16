Технологии 5G изменят поездки по городу до неузнаваемости

Развитие городского транспорта — один из ключевых секторов, куда идут деньги. Инновации на транспорте, которые внедрили у себя 11 российских городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу, видны уже сегодня. Причем чемпионат закончится, а нововведения останутся.

"В Москве с вводом МЦК существенно улучшилась транспортная доступность стадионов «Лужники» и «Открытие Арена». Город уходит от турникетов в автобусах. Развивается функционал смарт-карты «Тройка». Самара планирует открыть новую трамвайную линию к стадиону. В Ростове вводится видеонаблюдение в общественном транспорте, работу транспорта в дни чемпионата будет координировать специальный центр. Некоторые города закупают электробусы, пока немного, но это первые ласточки", — говорит руководитель группы по работе с инфраструктурными и ГЧП-проектами КПМГ в России и СНГ Степан Светанков.

Впечатляет Казань , которая в плане информатизации всегда была в передовиках. В городе есть автоматизированная система управления транспортом (АСУ-Т), автоматизированная система оплаты проезда (АСОП ГПТ), автоматизированная адаптивная система управления дорожным движением (АСУДД). На всем городском транспорте пассажиров информируют на трех языках (татарском, русском и английском) без участия водителя.

В 2017 году В столице Татарстана завершено создание Единой автоматизированной диспетчерской системы, включающей наземный городской электрический транспорт. Весь подвижной состав городского пассажирского транспорта оснащен бортовыми комплектами спутниковой навигации ГЛОНАСС. Четыре из пяти транспортных средств приходят точно по расписанию. Весь городской пассажирский транспорт оборудован видеорегистраторами.

В Казани есть профилактика заторов. К системе АСУДД подключено 136 перекрестков. В итоге пропускная способность основных магистральных улиц города увеличилась на 7 процентов, средняя скорость движения на 5 км/ч, время проезда на этих улицах сократилось как минимум на 7-9 минут, заявляют городские власти. Все автобусы и троллейбусы здесь низкопольные. Среди трамваев низкопольных 75 процентов.

Запущено приложение «Яндекс. Транспорт», которое отображает движение любого автобуса и троллейбуса в реальном времени. Все станции метрополитена в городе покрыты Wi-Fi и сотовой связью. Широкая сеть пополнения транспортных карт. С начала запуска проекта количество пунктов пополнения увеличилось в 5 раз, и сегодня их уже 749. Транспортными картами можно оплатить проезд еще в четырех городах республики и на пригородных электричках.

К ЧМ-2018 привлекли такой объем инвестиций, на поиск которого в обычное время понадобятся десятилетия

Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 депо и парки города пополнятся 354 вагонами метро (новым подвижным составом с асинхронным тяговым приводом будет полностью оснащена Невско-Василеостровская линия) и 19 новыми трамваями. Большая часть техники уже поставлена. Весь новый подвижной состав оснащен системой информирования — «бегущей строкой», автоинформаторами внутри салона, системой звукового информирования слабовидящих. Появился бесплатный доступ к Интернету в наземном транспорте, а также возможность оплаты проезда с использованием бесконтактных банковских карт на всех маршрутах «Пассажиравтотранса».

Терминалы пополнения проездных билетов в метрополитене с конца 2017 года доступны на шести языках — русском, английском, немецком, испанском, французском и китайском. Все терминалы для продажи и пополнения проездных билетов получили новый интерфейс, который поможет туристам легко разобраться, как оплатить проезд в подземке с помощью бесконтактных карт. На всех аппаратах по продаже жетонов метро появилась возможность оплаты банковской картой. Терминалы оплаты расположены в левой части устройств. Теперь проезд можно оплачивать и по бесконтактной технологии PayPass на двух турникетах (первом и последнем) на каждой станции метро.

На Крестовском острове планируется инфраструктурный велопроект Smart Track. Это велодорожка с инновационным световым контуром, велокафе, веломастерские, велопарковки, санузлы с душевыми кабинами, станции проката, наклонные и подсвеченные урны. Световой контур велодорожки создается с применением инновационного материала Selin — оптического ударопрочного полимера.

Саранске значительно обновили парк подвижного состава: купили 30 низкопольных троллейбусов и 50 трехдверных низкопольных автобусов большой вместимости с системой наклона пола и аппарелью для въезда и выезда колясок. Салоны оборудованы кнопкой связи с водителем. Автобусы и троллейбусы оснащены электронной системой информирования пассажиров, включающей в себя автоинформатор, громкоговорящую связь, передний, боковой и задний электронные маршрутные указатели, салонное табло. Все автобусы соответствуют классу экологической безопасности Евро-5. Везде есть видеонаблюдение внутри салона. К ЧМ-2018 город провел модернизацию транспортного сайта. Портал отражает работу городского пассажирского транспорта на маршрутах городского округа Саранск. Есть англоязычная версия, а также версия для слабовидящих людей.

354 вагона пополнили депо Санкт-Петербургской подземки в преддверии ЧМ по футболу

Калининграде создаются системы автоматизированного управления движением. Во время чемпионата следить за бесперебойной работой транспорта будет Федеральный центр управления пассажирскими перевозками.

А в Сочи семимильными шагами развивается каршеринг. «Радикально пополняем наш автопарк к ЧМ по футболу. Планируем, что машину можно будет найти в радиусе 1-2 километров. В нашем парке появятся полноценные электромобили. Говорят, что к мундиалю в Сочи войдут московские операторы каршеринга. Нас станет больше, и мы станем востребованнее, чем такси», — говорит Андрей Колесник , директор компании каршеринг Urentcar.ru.

Артур Мурадян , эксперт рабочей группы Госдумы по законодательному регулированию беспилотного транспорта, руководитель транспортной компании Traft, считает, что изменения пока не так глобальны, как это планировалось. Речь шла о том, что туристов к московским стадионам будут подвозить беспилотные автобусы, а в ночное время различные вспомогательные конструкции, связанные с ЧМ (шатры, дополнительные трибуны), будут развозить беспилотные грузовики. Но до мундиаля остается два месяца, а подобные проекты еще не запущены. «В этой связи в Московской торгово-промышленной палате активно прорабатывается проект, который превратит столицу на время проведения ЧМ в пилотную территорию для тестирования автоботов. Результаты развития пилотного проекта по Москве будут известны в мае», — говорит эксперт.

Городской транспорт в мегаполисах — одна из самых перспективных и динамично развивающихся сфер с точки зрения «цифровизации» и применения новейших технологий 5G и Интернета вещей. Согласно масштабному исследованию компании Ericsson, московские респонденты высказали большие ожидания от технологических инноваций по сравнению с жителями других мегаполисов.

Москвичей волнует проблема автомобильного трафика. 59 процентов жителей надеются, что проблема пробок будет решена с помощью летающих такси, а 55 процентов считают, что в Москве необходимы специальные воздушные коридоры для дронов и летающих средств передвижения. «Масштабные спортивные события, как правило, стимулируют развитие инфраструктуры и внедрение инновационных технологий. Многие из ожидаемых инноваций (беспилотный транспорт, новые технологии коммуникации и обмена изображениями) станут реальностью с запуском сетей 5G», — говорит Анатолий Ильяич, вице-президент, директор департамента развития сетей и услуг Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии.