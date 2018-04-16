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Россия обвинила Британию и заподозрила США в инсценировке химатаки в Сирии
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Россия обвинила Британию и заподозрила США в инсценировке химатаки в Сирии 

Авторадио 15 минут назад
Россия обвинила спецслужбы Великобритании в инсценировке химической атаки в Сирии. Возможно также участие в этом США. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. По его словам, есть доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в сирийской Думе не было. По его мнению, целью такой провокации было «введение мирового сообщества в заблуждение и оправдание агрессии против Дамаска». Напомню, заявления Запада о том, что власти Сирии использовали химическое оружие против собственного народа, стали основанием для ракетного удара. США, Великобритания и Франция вместе выпустили по Сирии 103 ракеты. Большинство снарядов были сбиты, погибших нет.
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