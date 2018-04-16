Парк речных судов необходимо обновлять

Как рассказал замминистра транспорта РФ — руководитель Росморречфлота Виктор Олерский , в минувшем году объем грузоперевозок вырос на 0,5 процента и составил 118,6 миллиона тонн. Полностью выполнены обязательства по северному завозу, в рамках которого перевезено более 17 миллионов тонн грузов. А вот в сегменте пассажирских перевозок внутренним водным транспортом наблюдается некоторое снижение показателей. В 2017 году по рекам и озерам перевезено 12,7 миллиона человек, а в 2016 году — 13,5 миллиона.

На нормативное содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений (СГТС) в 2017 году были выделены значительные дополнительные средства (плюс 4,5 миллиарда рублей к уровню 2016 года). Прирост грузоперевозок на этих участках (прежде всего на реке Белая) в навигацию 2017 года составил около 6 миллионов тонн. А увеличение объема дноуглубительных работ в полтора раза позволило улучшить гарантированные габариты судовых ходов на 1,5 тысячи километров. Благодаря этому, например, на реке Волхов открылся новый туристский маршрут с заходом круизных судов из Ладожского озера в Старую Ладогу. На реке Зея осуществлен безопасный тестовый проход двух барже-буксирных составов до причала строящегося Амурского ГПЗ в рамках реализации международного проекта «Сила Сибири».

В результате проведенных капитальных работ по дноуглублению и укреплению откосов на всем протяжении водораздельного бьефа (это часть реки, примыкающая к гидротехническому сооружению. — Ред.) Волго-Балтийского канала достигнута единая глубина 4 метра и устранены лимитирующие участки. При этом в 2018 году дополнительно выделено еще 2,8 миллиарда рублей к «базовому» уровню 2016 года. Для ликвидации «узких мест» Единой глубоководной системы завершается проектирование и начинается строительство Багаевского и Нижегородского гидроузла. Построен новый шлюз на Москворецко-Окской водной системе — на реке Оке прошла церемония открытия современного судоходного шлюза, входящего в реконструируемый гидроузел «Белоомут».

К 2022 году на рынке существенно снизится предложение флота нефтеналивных судов

Что же касается планов на 2018 год, то одним из главных направлений работы минтранса заявлено обеспечение финансирования содержания внутренних водных путей в необходимом объеме. Еще одной задачей станет сохранение рыночных конкурентных условий между ВВТ и другими видами транспорта, чтобы исключить возможность доминирования монополистов. Для этого правительством предложено разработать транспортно-экономический баланс между различными видами транспорта. Ранее речники уже выражали опасение, что предоставление в адрес железнодорожного транспорта скидок на перевозки нефтепродуктов по маршрутам, дублирующим водные пути, фактически разрушает экономику тех судоходных компаний, которые вложились в строительство нового флота и должны обслуживать привлеченные кредиты.

На российском круизном рынке работает 90 теплоходов, из них 50 будут списаны в ближайшее десятилетие

При этом именно вопрос модернизации речного флота для перевозки наиболее доходных грузов стоит достаточно остро. Как рассказал гендиректор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров , из исследованных 478 нефтеналивных самоходных судов смешанного, внутреннего и ограниченного морского плавания самых известных советских серий, построенных с 1956 по 1999 год, на сегодня списано 125, или 26 процентов. На металлолом утилизировано 114 судов со средним возрастом 34 года. Сегодня на речных маршрутах работает 300 судов со средним возрастом около 35 лет. Из судов типа «Волгонефть», одной из наиболее популярных серий, в работе остается 135 единиц со средним возрастом 39 лет, причем в наиболее распространенном проекте 550А/1577 — 105 судов со средним возрастом 42 года.

"Согласно нашим прогнозам, к 2020 году в работе будет примерно 212 судов, к 2025-му — примерно 86 самоходных нефтеналивных судов классических серий, построенных до 2000-го, или менее трети от нынешнего уровня. Таким образом, к 2022 году можно ожидать существенное снижение предложения флота нефтеналивных судов смешанного «река-море» и ограниченного морского плавания и, соответственно, рост ставок на перевозки грузов примерно в 2 раза. Это вполне обоснованно позволяет финансировать постройку новых судов этого типа уже сейчас", — констатирует эксперт.

118 миллионов тонн превысил объем грузов, перевезенных в 2017 году по внутренним водным путям

Развитие внутреннего туризма и рост круизного рынка также диктуют потребность в строительстве пассажирского флота. Как считает гендиректор и председатель правления Московского речного пароходства Константин Анисимов, для удержания доли рынка на уровне 400 тысяч туристов необходимо строительство не менее 20 современных теплоходов различного типа. По его словам, новые «круизники» необходимы по ряду причин. Во-первых, эксплуатируемые на линиях суда уже подошли к порогу физического и морального устаревания. Во-вторых, из-за устаревшей конструкции возможности модернизации имеющихся судов весьма ограничены. В-третьих, существующие суда демонстрируют низкие показатели экономичности. А кроме того, неудовлетворительные показатели комфорта пассажирских кают и общественных мест на судах далеко не соответствуют современным потребностям клиентов.

Азербайджана, Таким образом, новые современные концепты круизного бизнеса — это не только новые суда, но и новый туристический продукт. Например, перспективный каспийский круиз сегодня привлекает не только граждан прикаспийских стран — Ирана Казахстана , но и туристов из США Австралии , Европы и Китая . В то же время средний возраст эксплуатируемых круизных судов составляет 43 года, при этом половина из них старше 60 лет. Всего на круизном рынке работает 90 теплоходов, из них около 50 будет списано в ближайшее десятилетие.

В итоге темпы списания речфлота актуализируют задачу обновления судов. Для ускорения этого процесса будут задействованы механизмы лизинга и другие программы господдержки для отечественных компаний.