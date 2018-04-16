Гусев: Топтать iPad нужно российскими ботинками!

Топ-1: Стали известны самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте» Виктор Гусев : Стали известны самые частые ошибки москвичей в «Тотальном диктанте». Больше всего столичные участники «Тотального диктанта» ошибались в словах «чересчур», «струганый» и «палисадник».

Должен сказать, что сам я вел «Тотальный диктант», то есть, как организаторы это называют, был диктатором. В МГУ — в Мордовском государственном университете в Саранске . У меня была другая часть диктанта, эти слова там не попались. Скажу честно, меня больше интересует, как участники справились с пунктуацией. Дело в том, что там авторская пунктуация (тире, точки с запятой), что непросто. А вообще, это очень полезная акция. Я считаю, что в основе всего (и даже таких вещей, как национальная идея и государственность) лежит язык. Так что, «Тотальный диктант» — вперед!

Топ-2: Депутат из Ярославля растоптал iPad в ответ на американские санкции Виктор Гусев: Депутат из Ярославля Дмитрий Петровский растоптал ногами свой iPad в ответ на американские санкции. Видеоролик он опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Я считаю, что это верно, но только в таком случае ботинки у Дмитрия Петровского должны быть российского производства. Иначе логики в растаптывании iPad не будет.

Топ-3: Болельщик кинул живого петуха в главного тренера владивостокского ФК «Луч-Энергия» Виктор Гусев: Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит инцидент, произошедший во время матча между «Лучом-Энергией» и «Факелом», когда один из болельщиков кинул живого петуха в главного тренера владивостокского «Луча-Энергии» Александра Григоряна

Знаете, друзья, может это прозвучит кощунственно, но, в данном случае меня мало волнует главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян, поскольку он — человек и сам может за себя постоять. А вот судьба живого петуха меня действительно волннует. И во многом от того, остался ли он живым, и должно зависеть решение КДК.

Топ-4: Маск предложил использовать воздушный шар для сохранения второй ступени ракет Виктор Гусев: Глава SpaceX и Tesla Илон Маск предложил использовать гигантский воздушный шар для сохранения второй ступени ракеты после её запуска. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.

Мне нравится, когда говорят, что новое — это хорошо забытое старое, и действуют в соответствии с этим тезисом. Когда-то все начиналось именно с воздушных шаров, и сейчас — раз! Мы снова возвращаемся к ним. Воздушный шар, старина — воздушный шар неожиданно пригодился. Это очень здорово.

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