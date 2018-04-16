Бывшая солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги

Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс , которая теперь занимается сольной карьерой, объявила о сборе средств на создание нового альбома «ПОП». Об этом певица сообщила в Instagram в понедельник, 16 апреля.

Исполнительница подчеркнула, что готова провести время с меценатами. «Поощрение за пожертвование в копилку альбома — выбирайте сами: от различных изданий диска „ПОП“ и посещения нашей репетиции, до прохода за кулисы. Можно даже пообедать со мной!» — написала Вокс (орфография и пунктуация автора сохранены).

Артистка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой облизывает палец, глядя на мороженое.

В марте Вокс заявила, что лидер «Ленинграда» заставил ее раздеться перед толпой во время выступления. Певица заявила, что так и «не смогла отмыться от этого унижения».

Вокс покинула «Ленинград» в 2016 году. Шнуров, комментируя уход исполнительницы, сказал, что делать «из средних певичек вполне себе звездочек» — его работа.