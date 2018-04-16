Холодный период отношений России и Запада может затянуться

— Владимир Михайлович, какие изменения мы можем ожидать во взаимоотношениях с США и их союзниками после ракетного обстрела Сирии?

— На Ближнем Востоке у нас только одна задача, и мы её никогда не скрывали — это борьба с международным терроризмом. Американцы со своей стороны под предлогом борьбы с терроризмом пытаются свергнуть законного президента страны и запустить очередную «цветную революцию» по апробированным ранее сценариям. Конечно, после этого ракетного обстрела трудно говорить о каком-то доверии, резолюции по Сирии в ООН постоянно блокируются с одной и с другой стороны, что также говорит и об отсутствии взаимопонимания. США стремятся сохранить мир однополярным, с чем мы никогда не согласимся, и об этом говорил наш президент. В этом и есть основа нашего конфликта: мы никогда не будем следовать в форватере американской политики, потому что у нас свои национальные интересы.

Исполнения обещаний Трампа, как говорится, три года ждут. К сожалению, его слова очень часто расходятся с делами.

А пугаться ухудшения отношений с Великобританией и Францией не стоит. Американцы, постоянно вводя разные санкции, дали нам шанс начать проводить экономические реформы и искать внутренние резервы. На примере сельского хозяйства мы показали, что можем не только обеспечить сами себя, но и ещё поставлять продукцию на экспорт. Благодаря изменениям в экономике и через ставку на инновации, мы сможем совершить технологический рывок, после которого иностранный бизнес сам будет искать возможности восстановить отношения с нами. Бизнес всегда приходит туда, где для него есть выгода. Этот период холодных отношений с Западом, конечно, может затянуться, но другого пути нет, если мы сейчас сдадимся, то они только продолжат давление и нам в итоге станет гораздо хуже.

— Как вы думаете, будут ли продолжены военные операции Запада против Сирии?

— Хочется верить, что США выпустили пар, сохранили лицо, то есть пообещали — и сделали. Я не исключаю, что в целях усиления конфронтации в свете приближающегося чемпионата мира по футболу они могут попытаться повторить свою атаку. Но при таком сценарии последствия для американцев могут оказаться другими. Надеюсь, что разум у них всё-таки возобладает и они сядут за стол переговоров вместо очередных попыток искать себе врага.

— Каковы шансы на то, что Трамп сдержит обещание и выведет, наконец, из Сирии американские войска?

— Исполнения обещаний Трампа, как говорится, три года ждут. К сожалению, его слова очень часто расходятся с делами, он много чего обещал в период своей предвыборной кампании, потом он обещал наладить отношения с Россией сразу после выборов, и вот пошёл уже второй год после инаугурации, а у него до сих пор не нашлось времени провести личную встречу на высшем уровне. Пока лидеры двух великих держав не сядут за стол переговоров и не начнут обсуждать текущую ситуацию в мире тет-а-тет — толку не будет.

— Как, на ваш взгляд, ООН справляется со своими миротворческими функциями, насколько значителен её авторитет?

— ООН создали страны-победители, прежде всего СССР и США. И когда сама страна-основатель, я имею в виду США, нарушает всевозможные нормы международного права и прежде всего устава ООН, то какой авторитет может быть у этой организации? Если мы хотим сохранить ООН как инструмент поддержания мира, то США должны создавать условия, чтобы к организации, созданной ими, прислушивались, а не использовали её для беспочвенных обвинений России.