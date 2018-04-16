Холодный период отношений России и Запада может затянуться 

В ночь на 14 апреля США совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. Было выпущено более 100 ракет, 71 из которых сбили сирийские системы ПВО. Президент Владимир Путин назвал ракетный обстрел Арабской Республики «агрессией против суверенного государства». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Парламентской газете» о возможных путях дальнейшего развития отношений России и США в свете этого события.
— Владимир Михайлович, какие изменения мы можем ожидать во взаимоотношениях с США и их союзниками после ракетного обстрела Сирии?
— На Ближнем Востоке у нас только одна задача, и мы её никогда не скрывали — это борьба с международным терроризмом. Американцы со своей стороны под предлогом борьбы с терроризмом пытаются свергнуть законного президента страны и запустить очередную «цветную революцию» по апробированным ранее сценариям. Конечно, после этого ракетного обстрела трудно говорить о каком-то доверии, резолюции по Сирии в ООН постоянно блокируются с одной и с другой стороны, что также говорит и об отсутствии взаимопонимания. США стремятся сохранить мир однополярным, с чем мы никогда не согласимся, и об этом говорил наш президент. В этом и есть основа нашего конфликта: мы никогда не будем следовать в форватере американской политики, потому что у нас свои национальные интересы.
Исполнения обещаний Трампа, как говорится, три года ждут. К сожалению, его слова очень часто расходятся с делами.
А пугаться ухудшения отношений с Великобританией и Францией не стоит. Американцы, постоянно вводя разные санкции, дали нам шанс начать проводить экономические реформы и искать внутренние резервы. На примере сельского хозяйства мы показали, что можем не только обеспечить сами себя, но и ещё поставлять продукцию на экспорт. Благодаря изменениям в экономике и через ставку на инновации, мы сможем совершить технологический рывок, после которого иностранный бизнес сам будет искать возможности восстановить отношения с нами. Бизнес всегда приходит туда, где для него есть выгода. Этот период холодных отношений с Западом, конечно, может затянуться, но другого пути нет, если мы сейчас сдадимся, то они только продолжат давление и нам в итоге станет гораздо хуже.
— Как вы думаете, будут ли продолжены военные операции Запада против Сирии?
— Хочется верить, что США выпустили пар, сохранили лицо, то есть пообещали — и сделали. Я не исключаю, что в целях усиления конфронтации в свете приближающегося чемпионата мира по футболу они могут попытаться повторить свою атаку. Но при таком сценарии последствия для американцев могут оказаться другими. Надеюсь, что разум у них всё-таки возобладает и они сядут за стол переговоров вместо очередных попыток искать себе врага.
— Каковы шансы на то, что Трамп сдержит обещание и выведет, наконец, из Сирии американские войска?
— Исполнения обещаний Трампа, как говорится, три года ждут. К сожалению, его слова очень часто расходятся с делами, он много чего обещал в период своей предвыборной кампании, потом он обещал наладить отношения с Россией сразу после выборов, и вот пошёл уже второй год после инаугурации, а у него до сих пор не нашлось времени провести личную встречу на высшем уровне. Пока лидеры двух великих держав не сядут за стол переговоров и не начнут обсуждать текущую ситуацию в мире тет-а-тет — толку не будет.
— Как, на ваш взгляд, ООН справляется со своими миротворческими функциями, насколько значителен её авторитет?
— ООН создали страны-победители, прежде всего СССР и США. И когда сама страна-основатель, я имею в виду США, нарушает всевозможные нормы международного права и прежде всего устава ООН, то какой авторитет может быть у этой организации? Если мы хотим сохранить ООН как инструмент поддержания мира, то США должны создавать условия, чтобы к организации, созданной ими, прислушивались, а не использовали её для беспочвенных обвинений России.