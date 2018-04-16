Более 500 человек стали участниками форума «Профессии будущего» в Дубне

Форум «Профессии будущего» собрал в подмосковной Дубне более 500 участников, которые смогли узнать, какие специальности будут востребованы в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области

Форум «Профессии будущего» прошел в особой экономической зоне «Дубна» во второй раз.

«Площадка особой экономической зоны позволила собрать около 500 учеников 8-11 классов, выпускников, студентов, родителей и учителей. Все они могли в форме диалога пообщаться с лучшими рекрутерами России , представителями крупнейших компаний, учеными и практиками», — отмечается в материале.

«На этот раз дубненский форум отличало не только разнообразие меняющихся через каждые полчаса тем. Любой мог найти свою, сразу из зала задать вопросы выступающим, а в перерыве продолжить беседу с ними и обменяться контактами для консультаций. Живую струю в процесс обсуждения внесли в первую очередь высочайшего уровня спикеры, которых было не так-то легко собрать вместе на одной площадке», — отметил зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

В завершение форума «Профессии будущего» учителям дубненских школ и гимназий вручили премии. Так организаторы поощрили тех, кто использует современные технологии обучения, внедряет игровые практики и использует в обучении инновационные методики.