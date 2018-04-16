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Более 500 человек стали участниками форума «Профессии будущего» в Дубне
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Более 500 человек стали участниками форума «Профессии будущего» в Дубне 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Форум «Профессии будущего» собрал в подмосковной Дубне более 500 участников, которые смогли узнать, какие специальности будут востребованы в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Форум «Профессии будущего» прошел в особой экономической зоне «Дубна» во второй раз.
«Площадка особой экономической зоны позволила собрать около 500 учеников 8-11 классов, выпускников, студентов, родителей и учителей. Все они могли в форме диалога пообщаться с лучшими рекрутерами России, представителями крупнейших компаний, учеными и практиками», — отмечается в материале.
Как рассказал инициатор и автор проекта Евгений Елисеев, на форум пригласили более десяти экспертов в самых различных областях с целью познакомить учащихся с многообразием компетенций, которые будут востребованы в будущем. В том числе перед собравшимися выступили директор по аудиту компании PwC Russia Михаил Носов; предприниматель Иван Булаев, работавший в ведущих ИТ-корпорациях; профессор МГТУ имени Баумана Дмитрий Онищенко; руководитель компании «Диалогия» Ксения Авдей.
«На этот раз дубненский форум отличало не только разнообразие меняющихся через каждые полчаса тем. Любой мог найти свою, сразу из зала задать вопросы выступающим, а в перерыве продолжить беседу с ними и обменяться контактами для консультаций. Живую струю в процесс обсуждения внесли в первую очередь высочайшего уровня спикеры, которых было не так-то легко собрать вместе на одной площадке», — отметил зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В завершение форума «Профессии будущего» учителям дубненских школ и гимназий вручили премии. Так организаторы поощрили тех, кто использует современные технологии обучения, внедряет игровые практики и использует в обучении инновационные методики.
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