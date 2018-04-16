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Некоторые дороги будут перекрыты в Москве 20 мая из‑за велогонки и полумарафона
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Некоторые дороги будут перекрыты в Москве 20 мая из‑за велогонки и полумарафона 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве 20 мая будут перекрыты несколько участков дорог, которые будут задействованы в велопробеге и полумарафоне, сообщил в понедельник генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.
«У нас несколько мероприятии спортивных в городе в этот период (20 мая — ред.) — это любительская велогонка по Садовому кольцу, также будет Московский полумарафон. Перекрытие дорог будет локальным», — сказал в эфире телеканала «Москва 24» Гривняк.
Он отметил, что собирается принять участие в любительской велогонке по Садовому кольцу 20 мая.
«Город делает достаточно много усилий и ежегодно создается целая программа, создаются новые велодорожки и город поддерживает мероприятия, которые проводятся как профессиональными организациями, так и любителями», — добавил Гривняк.
Любительская велогонка будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца. Основная цель гонки — развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.
Маршрут Московского полумарафона проходит в один круг по центральным набережным столицы. Участникам откроются виды на здание президиума Российской академии наук, здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.
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