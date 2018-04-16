Некоторые дороги будут перекрыты в Москве 20 мая из‑за велогонки и полумарафона

Москве 20 мая будут перекрыты несколько участков дорог, которые будут задействованы в велопробеге и полумарафоне, сообщил в понедельник генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк

«У нас несколько мероприятии спортивных в городе в этот период (20 мая — ред.) — это любительская велогонка по Садовому кольцу, также будет Московский полумарафон. Перекрытие дорог будет локальным», — сказал в эфире телеканала «Москва 24» Гривняк.

Он отметил, что собирается принять участие в любительской велогонке по Садовому кольцу 20 мая.

«Город делает достаточно много усилий и ежегодно создается целая программа, создаются новые велодорожки и город поддерживает мероприятия, которые проводятся как профессиональными организациями, так и любителями», — добавил Гривняк.

Любительская велогонка будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца. Основная цель гонки — развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.