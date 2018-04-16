Кем был по национальности знаменитый Тамерлан

Тамерлан происходил из рода барласов. Этноним «барлас» известен со времен Чингисхана. В большинстве источников барласов как одно из самых могущетссенн могущественных тюркских племен.

Арабский историк Рашид ад-Дин пишет, что четырёхтысячное войско, которое выделил Чингисхан своему сыну Чагатаю, состояло, в частности, из барласов и они были первоначально монгольским племенем под названием барулос, что в переводе с монгольского означает «толстый, сильный». Оно также означало «полководец, предводитель, смелый воин» и было связано с воинской отвагой представителей племени.

Тамерлан всегда хвалился, что его предки из древа Чингисхана и придавал большое значение родству с этой династией. Большинство военачальников Тамерлана были именно барласами.

Интересно, что когда персидский шах Мансур Музаффари в своем послании назвал Тамерлана «узбеком», «железный хромец» сильно оскорбился. Это стало поводом для совершения похода на персидский Шираз, в результате чего город был разрушен и подвергнут разграблению.