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«Истинный баварец»: Александр Малинин в шортах стал похож на коренного немца
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«Истинный баварец»: Александр Малинин в шортах стал похож на коренного немца 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Александр Малинин с семьей уже не скрывает, что весьма прочно обосновался в Германии. Он приобрел недвижимость в Мюнхене, а новый гардеробом превратил артиста в коренного баварца.
Певец Александр Малинин и его супруга Эмма с детьми Фролом и Устиньей живут, можно сказать, на две страны. Семья много времени проводит в Мюнхене, где у них есть своя недвижимость, впрочем, супруги отрицают эмиграцию и частенько бывают в Москве. На днях Малинин передал приветствие своим поклонникам из Мюнхена, посетовав на недостаточно весеннюю погоду. Однако внимание почитателей сконцентрировалось на наряде артиста. К немалому удивлению пользователей сети, Александр стал настоящим баварцем.
«В Мюнхене весна, только солнца сегодня нет», — отметил певец, восседая на ступеньках в шортах, пиджаке с жилетом и высоких носках. Такой наряд напомнил публике национальный костюм баварцев, и публика поразилась тому, как гармонично вписался в немецкий стиль российский артист. Почитатели отвесили немало комплиментов Малинину, с сожалением признавая, что ему действительно к лицу подобный наряд, и в нем артист выглядит на редкость элегантно и солидно.
«Настоящий бюргер, круто!» «Очень органично. Истинный баварец!» «В немецком стиле принарядились!» «Элегантный баварец! Шляпы только не хватает» «Отличный образ! Очень вам идет!»
К слову, многие поклонники убеждены, что в Мюнхен Александра потянула именно его супруга, чья сеть бизнес-структур распространена в Германии. Впрочем, артист наслаждается семейным уютом уже 28 лет, а потому поклонники его творчества не берутся осуждать выбор семьи, принимая его погружение в немецкую культуру.
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