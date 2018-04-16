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Глава МИД Греции заявил, что страны ЕС не выполняют санкции против России
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Глава МИД Греции заявил, что страны ЕС не выполняют санкции против России 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 16 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что многие страны Евросоюза требуют санкций против России, но не выполняют их.
Отношения с Россией обсуждались на совете по иностранным делам стран ЕС, прошедшем в Люксембурге.
Греция неоднократно выступала за отмену антироссийских санкций, но «из солидарности» голосовала за их продление, в результате чего греческая экономика ежегодно несет убытки в сотни миллионов евро.
"Я сказал, что надо придерживаться демократического обсуждения каждой темы, которая нас беспокоит, и что решения, которые мы принимаем, должны выполняться. Например, многие страны настаивают на санкциях против России и в то же время развивают торговлю с ней. Я показал, что Греция находится на 26-м месте по торговле с Россией и только на 27-м по развитию торговли", — сказал Котзиас.
"Большинство стран Европейского союза развивают торговлю с Россией за пределами темы санкций", — сказал министр.
Говоря о ситуации в Сирии, Котзиас заявил, что помимо осуждения применения химического оружия, надо осудить любой вид военных действий, как то, что происходит в Африне. «Мы должны посмотреть и как защитить курдское население. Я подчеркнул сегодня, что химическая война в Сирии означает нарушение правил войны. Турция также нападением на Африн нарушает международное право, поскольку она нарушает Лозаннский договор», — сказал глава МИД Греции.
Коснувшись переговоров со Скопье о наименовании бывшей югославской республики Македония, Котзиас заявил, что ее лидеры должны понять, что не могут вестись переговоры посредством интервью и постоянных публичных заявлений, а надо проявить серьезность и придерживаться метода, который приведет к решению проблемы.
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