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Мединский призвал «Ленфильм» вернуть кредит ВТБ
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Мединский призвал «Ленфильм» вернуть кредит ВТБ 

Rambler News Service 3 часа назад
Министр культуры Владимир Мединский в ходе выступления на итоговой коллегии Минкульта призвал менеджмент «Ленфильма» погасить кредит ВТБ, передает корреспондент RNS.
«Также хотел бы попросить менеджмент «Ленфильма» обратить внимание, что вы очень успешно обслуживаете кредит ВТБ, пора бы уже возвращать. У вас есть для этого возможности. А то мне Антон Силуанов (глава Минфина — RNS) пишет письма постоянно по этому поводу: «Давайте, возвращайте деньги»», — сказал Мединский.
Как сообщалось ранее, ВТБ в 2013 году предоставил «Ленфильму» кредитную линию сроком до 2023 года. Основная часть средств была потрачена на покупку оборудования для модернизации студии. В начале 2017 года кредит был реструктурирован. В конце прошлого года руководство киностудии объявило о том, что планирует продать участок земли в Санкт-Петербурге на улице Тамбасова, чтобы погасить кредит ВТБ.
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