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Ракетный удар по Сирии внес коррективы в полеты западной коалиции
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Ракетный удар по Сирии внес коррективы в полеты западной коалиции 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Субботний ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии внес некоторые коррективы в полеты коалиции под руководством США, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.
"Мы всегда оцениваем уровень угрозы… Некоторые меры были реализованы", — сказал Диллон на брифинге в Пентагоне.
Он не сообщил, какие именно изменения произошли в полетах коалиции, но уточнил, что число ударов коалиции не уменьшилось в связи с операцией против сирийского правительства. Напротив, по словам Диллона, статистика последних недель показывает небольшой рост числа ударов США по боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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