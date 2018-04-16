Творческий вечер Анны Рожковой организовали в библиотеке на Тимирязевской

В библиотеке № 23 имени Горького, которая находится на Тимирязевской улице, прошел творческий вечер Анны Рожковой. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Творческую встречу с нашим давним другом Анной Рожковой мы назвали «Страна березового ситца». На ней прозвучали стихи Сергея Есенина , — поделилась заведующая библиотекой Елена Максименкова

Мероприятие прошло в рамках программы «Литературная классика».

Библиотека № 23 имени Горького расположена по адресу ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)