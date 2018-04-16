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Творческий вечер Анны Рожковой организовали в библиотеке на Тимирязевской
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Творческий вечер Анны Рожковой организовали в библиотеке на Тимирязевской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В библиотеке № 23 имени Горького, которая находится на Тимирязевской улице, прошел творческий вечер Анны Рожковой. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Творческую встречу с нашим давним другом Анной Рожковой мы назвали «Страна березового ситца». На ней прозвучали стихи Сергея Есенина, — поделилась заведующая библиотекой Елена Максименкова.
Мероприятие прошло в рамках программы «Литературная классика».
Библиотека № 23 имени Горького расположена по адресу ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. (мю)
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