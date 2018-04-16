Автозаводских школьников из движения «Поясни за шмот» проверил социальный партуль 

Ранее мы рассказывали, как группа подростков жестоко избила тринадцатилетнюю школьницу. Выяснилось, что необузданные подростки входят в движение «Поясни за шмот».
Инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции и члены общественной организации «Поколение» вышли с проверкой в торговый центр «Крым». Они беседовали с подростками, которые проводят в центре массу свободного времени.
— Места массового скопления подростков проверяются регулярно, — рассказала начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Автозаводского района Наталья Новикова. — Это, в первую очередь, торговые центры и прилегающие к ним территории. К нам периодически поступает информация от сотрудников данных учреждений на вызывающее поведение несовершеннолетних. Мы реагируем на все обращения. С начала года это уже шестой рейд «социального патруля» и профилактическая работа будет продолжена.
Ранее мы сообщали, что член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова передала главе Роскомнадзора неполный список групп «Вконтакте», призывающих к насилию школьников.