Автозаводских школьников из движения «Поясни за шмот» проверил социальный партуль

Ранее мы рассказывали, как группа подростков жестоко избила тринадцатилетнюю школьницу. Выяснилось, что необузданные подростки входят в движение «Поясни за шмот».

Инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции и члены общественной организации «Поколение» вышли с проверкой в торговый центр «Крым». Они беседовали с подростками, которые проводят в центре массу свободного времени.

— Места массового скопления подростков проверяются регулярно, — рассказала начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Автозаводского района Наталья Новикова . — Это, в первую очередь, торговые центры и прилегающие к ним территории. К нам периодически поступает информация от сотрудников данных учреждений на вызывающее поведение несовершеннолетних. Мы реагируем на все обращения. С начала года это уже шестой рейд «социального патруля» и профилактическая работа будет продолжена.