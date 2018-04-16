Пять недель преображения подошли к концу, и редакции Wday.ru и Антенны-Телесемь объявляет результаты.
Важность перемен подчеркивала еще неповторимая Коко Шанель. «Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться», — говорила знаменитая француженка. Поэтому Wday.ru и Антенна-Телесемь этой весной взяли курс на преображение.
В течение пяти недель наши эксперты давали советы по укреплению иммунитета, лайфхаки экономии, красоты и здоровых отношений. И, кажется, наши старания не прошли зря! Спасибо за участие, за исправное выполнение заданий и каждодневные отчеты. Такому постоянству можно только позавидовать.
И хоть весенняя перезагрузка подошла к концу, расслабляться не стоит. Наши советы не имеют срока годности, так что рекомендуем сохранить их на будущее. К тому же команда Wday.ru и Антенны-Телесемь готовят новый марафон. И осенью наших читателей ждет новая порция полезностей — оставайтесь на связи!
А пока мы рады подвести итоги нашего 35-дневного забега и объявляем победителей «Супермарафона»! Призами жадничать не будем.
Всех победителей и призеров «Супермарафона» можно посмотреть здесь.
Анна Пислегина
Ксения Шкода (ksyu_ksyufka)
Снежана Исакова (Snejana7)
Ирина Штатнова (irina.shtatnova)
Анастасия Уварова
Алина Коваленко (lina.1989)
Анастасия Ескевич (Анастасия Дритриевна)
Галина Исакова (Galina.bruno)
Ольга Демина (solnoshko05)
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