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Жители Ракки на массовой акции потребовали вывода войск США
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Жители Ракки на массовой акции потребовали вывода войск США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В сирийской Ракке сотни людей провели демонстрацию против военного присутствия США в этом городе, они прошли под сирийскими национальными флагами по центральной улице Сейф-эд-Давля, сообщил телеканал «Аль-Алям».
Участники шествия требуют вывода американских оккупационных войск из северо-восточных районов Сирии, а также осудили ракетные удары по территории страны. Также участники акции высказались «за скорейшее возвращение в город сирийских законных властей» и восстановление Ракки, передает ТАСС.
Минобороны России неоднократно заявляло о тяжелой гуманитарной ситуации в Ракке после разрушения города американской коалицией. Отмечалось, что Ракка стерта бомбардировками на 70%.
7 апреля российское военное ведомство опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США международной коалицией, включая жилые здания, больницы, мечети, школы и объекты жизнеобеспечения. При этом в коалиции не желают изучать опубликованные доказательства.
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