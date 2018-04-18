Пейзаж маслом. Было ли загрязнение в реке Биргильда?

Ситуация в Сосновском районе, где вблизи посёлков Полетаево и Чипышево местные жители будто бы заметили масляные пятна на реке Биргильда, вызвала большой резонанс. Загрязнение действительно обнаружили — но не в реке. Корреспондент «АиФ-Челябинск» решил выехать на место, чтобы разобраться в ситуации.

Скажем сразу: на самой реке мы масляных пятен не увидели. А вот запах топлива ощутить можно. Вот только ведет он не к водоему, а к неказистому, дряхлому домику, во дворе которого до недавнего времени находился криминальный цех по наливу краденой солярки.

Топливо разливали не в лесу

Нельзя не заметить, что по соседству с этим строением есть и другие дома, где явно живут люди. Это не какая-то глухая окраина, где за околицей только поля и лес. Более того: один из соседних домов практически вплотную примыкает к участку, на котором и разливали дизельное топливо, украденное из трубопровода Уфа Петропавловск , принадлежащего АО «Транснефть — Урал». Даже сейчас, когда цех закрыли, одного из преступников арестовали, а с другого взяли подписку о невыезде, запах вполне ощутим. Какой же «аромат» царил здесь в то время, когда преступники занимались своим промыслом, воруя солярку из трубопровода, наполняя ею стоявшие здесь емкости, перекачивая ее в цистерну в кузове «газели», чтобы вывозить на продажу? И все это — на протяжении нескольких месяцев.

Деятельность криминального цеха оказалась в поле зрения ФСБ . 2 апреля двоих злоумышленников задержали полицейские, которые действовали совместно с ФСБ и службой безопасности « Транснефть — Урал». Врезку смогли оперативно ликвидировать, не пролив ни капли нефтепродуктов. А примерно две недели спустя появились публикации — из-за врезки в трубопровод по реке Биргильда пошли масляные пятна! Впоследствии выяснилось, что загрязнения реки вовсе нет, а пострадал только участок в поселке, где в емкости разливали ворованную солярку.

«Больше всего настораживает реакция местного населения — почему раньше никто не сообщал о явно незаконном промысле? — недоумевает участник задержания топливных воров Александр П. — Достаточно было лишь позвонить участковому. Говорят, мол, многие боялись. Но должна ведь быть хоть какая-то гражданская позиция! Когда я спрашиваю об этом местных, все отводят глаза. Выходит, либо боялись позвонить, кому следует, либо сами были в преступном сговоре? А в колокола стали бить и кричать о загрязнении после того, как следы топлива оказались на пороге дома?»

После обращений жителей поселка и местных властей загрязнённый грунт был в короткие сроки вывезен и утилизирован на полигоне.

По мнению специалистов, во время работы криминального цеха какое-то количество топлива попадало на землю и снег во дворе. А когда снег сошел, и почва начала оттаивать, то, что было пролито раньше, выступило на поверхность. Это и вызвало панические слухи о масляных пятнах.

Кстати, специалисты МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска сразу после этих сообщений проверили качество воды в реке Биргильда и на челябинском водозаборе Шершнёвского водохранилища, в которое впадает река. Анализ показал, что превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано. Происхождение слухов о загрязнении воды вполне объяснимо — сами местные жители их распространяли, чтобы ускорить сбор загрязненного грунта в своем поселке.

Машины моют — народ молчит

Не секрет, что незаконные врезки в трубопроводы периодически выявляются. С врезками борются всеми силами, однако на помощь со стороны местных жителей рассчитывать особо не приходится. Но как ни странно, находятся люди, которые даже оправдывают преступников. Довод такой — люди в деревнях живут бедно, и врезку делают не от хорошей жизни.

Помимо того очевидного ответа, что воровство — деяние уголовно наказуемое, укажем на то, что врез может осуществить только человек подготовленный, с определёнными техническими знаниями и аппаратурой. При криминальном цехе были емкости для хранения топлива и другое оборудование, а краденая солярка вывозилась на специально переоборудованной машине. Чтобы организовать все это, необходимы средства, и немалые. Так что это отнюдь не попытка не умереть с голоду, а самый настоящий преступный бизнес.

Но все-таки — почему никто не сообщал о происходящем? Ведь регулярные рейсы груженого соляркой грузовичка не заметить было невозможно.

Мы попытались поговорить обо всей этой истории с якобы «загрязнением» реки с несколькими местными жителями — и слышали в ответ только: «не знаем, не в курсе».

… Что ж, в истории с якобы загрязнением реки нефтепродуктами наконец-то наступила ясность. И остается надеяться на то, что если вдруг в каком-нибудь из поселков будет организован еще один криминальный цех по розливу ворованного топлива, сельчане окажутся более бдительными и не замедлят об этом сообщить.

А между тем, пока мы колесили по берегам речки Биргильда, о чистоте которой будто бы так пекутся жители Чипышево, нам удалось увидеть не вымышленный, а вполне реальный источник ее загрязнения. Как оказалось, к реке съезжается немало любителей помыть машину: едут сюда и на легковушках, и на грузовиках. Конечно же, все, что владельцы смыли со своих автомобилей, отправляется в сторону Шершнёвского водохранилища. И так — каждый день. Но об этом тоже молчат.