Пассажиры смогут оплачивать проезд одной картой в любом городе РФ 

Об этом "Российской газете" рассказали в Банке России. Вместе с министерством транспорта ЦБ работает над созданием универсальной системы оплаты проезда на базе единого транспортного процессингового решения и карты «Мир».
В минтрансе «РГ» сообщили, что в специальную рабочую группу вошли также представители Аналитического центра при правительстве РФ, который прорабатывал идею по заказу ведомства, а также Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир»). Представитель НСПК подтвердил ее участие, отметив, что компания с 2016 года работает над проектами по оплате проезда бесконтактными картами «Мир» и созданию единой платежной инфраструктуры на транспорте, в прошлом году это направление получило новое развитие на федеральном уровне.
Единое платежное пространство позволит экономить при поездках в другие города: москвичи смогут в Казани пользоваться столичными льготами, приводит пример глава Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Как эта система может работать, объяснил советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Игорь Иванов.
Проехал раз — оплата по одному тарифу, 10 раз — предоставляется скидка, 50 раз — включается режим проездного
Гражданин России или иностранный турист скачивает единое для всей страны мобильное приложение и привязывает в нем свою банковскую карту. Приложение подкачивает региональную или муниципальную информацию (в зависимости от того, как в регионе организационно построена работа общественного транспорта) — карту маршрутов, расписания, фактическое нахождение транспорта на маршруте, тарифы, проездные, региональные льготы и прочее.
Задача пассажира, где бы он ни находился, — только идентифицировать транспортное средство, в котором он едет, чтобы система определила транспортную компанию (куда перечислять деньги за проезд) и тариф, по которому деньги будут списаны с пассажира.
Таким образом, в идеальном случае пассажир, приезжая в любой город, не должен разбираться с тарифным меню, которые бывают очень сложные. «Если проехал один раз — с него взяли оплату за разовую поездку, 10 раз — уже со скидкой (либо вернули часть денег, либо дали, например, три поездки бесплатно), а 50 раз — приравняли к проездному билету и дальше до конца месяца пассажир ездит бесплатно», — продолжает Иванов.
Чтобы реализовать идею, нужны поправки как минимум в закон об общественном транспорте (№ 220-ФЗ) и его подзаконные акты. Речь идет о том, чтобы закрепить обязательность принятия и соблюдения региональных стандартов транспортного обслуживания, а для этого нужно разработать базовый федеральный стандарт.
Перевозчики в таком случае вправе рассчитывать на ограничение (прямое или благодаря вмешательству ФАС) комиссий за обслуживание электронных платежей пассажиров, считает Анатолий Аксаков. Сейчас комиссия в среднем составляет полтора процента, в ряде регионов доходит до пяти. Отчасти поэтому системы оплаты проезда на картах так медленно приживаются на транспорте. У большинства муниципальных перевозчиков нет денег на развитие парка и тем более эксперименты с заменой кондукторов автоматами. Средняя стоимость проезда на общественном транспорте в России уже два года остается на уровне около 20 рублей, это ниже себестоимости, и не всегда региональные власти перевозки субсидируют перевозки, жалуется глава Московского транспортного союза Юрий Свешников. При этом фактически только в Москве действует проездная карта, позволяющая экономить часто ездящим пассажирам.
Вероятно, для универсального билета придется сделать специальный чип (это займет не менее года), но пилотные проекты и стыковку всех систем можно отрабатывать на базе чипа в билете «Единый», который уже работает в транспортных системах ряда регионов, говорит Татьяна Семенова, гендиректор центра компетенций группы компаний «Микрон». «Функционал данного чипа достаточно широк и сегодня используется не полностью», — отметила она.