Пассажиры смогут оплачивать проезд одной картой в любом городе РФ

В минтрансе «РГ» сообщили, что в специальную рабочую группу вошли также представители Аналитического центра при правительстве РФ , который прорабатывал идею по заказу ведомства, а также Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир»). Представитель НСПК подтвердил ее участие, отметив, что компания с 2016 года работает над проектами по оплате проезда бесконтактными картами «Мир» и созданию единой платежной инфраструктуры на транспорте, в прошлом году это направление получило новое развитие на федеральном уровне.

Как эта система может работать, объяснил советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Игорь Иванов

Проехал раз — оплата по одному тарифу, 10 раз — предоставляется скидка, 50 раз — включается режим проездного

Гражданин России или иностранный турист скачивает единое для всей страны мобильное приложение и привязывает в нем свою банковскую карту. Приложение подкачивает региональную или муниципальную информацию (в зависимости от того, как в регионе организационно построена работа общественного транспорта) — карту маршрутов, расписания, фактическое нахождение транспорта на маршруте, тарифы, проездные, региональные льготы и прочее.

Задача пассажира, где бы он ни находился, — только идентифицировать транспортное средство, в котором он едет, чтобы система определила транспортную компанию (куда перечислять деньги за проезд) и тариф, по которому деньги будут списаны с пассажира.

Таким образом, в идеальном случае пассажир, приезжая в любой город, не должен разбираться с тарифным меню, которые бывают очень сложные. «Если проехал один раз — с него взяли оплату за разовую поездку, 10 раз — уже со скидкой (либо вернули часть денег, либо дали, например, три поездки бесплатно), а 50 раз — приравняли к проездному билету и дальше до конца месяца пассажир ездит бесплатно», — продолжает Иванов.

Чтобы реализовать идею, нужны поправки как минимум в закон об общественном транспорте (№ 220-ФЗ) и его подзаконные акты. Речь идет о том, чтобы закрепить обязательность принятия и соблюдения региональных стандартов транспортного обслуживания, а для этого нужно разработать базовый федеральный стандарт.

Перевозчики в таком случае вправе рассчитывать на ограничение (прямое или благодаря вмешательству ФАС ) комиссий за обслуживание электронных платежей пассажиров, считает Анатолий Аксаков. Сейчас комиссия в среднем составляет полтора процента, в ряде регионов доходит до пяти. Отчасти поэтому системы оплаты проезда на картах так медленно приживаются на транспорте. У большинства муниципальных перевозчиков нет денег на развитие парка и тем более эксперименты с заменой кондукторов автоматами. Средняя стоимость проезда на общественном транспорте в России уже два года остается на уровне около 20 рублей, это ниже себестоимости, и не всегда региональные власти перевозки субсидируют перевозки, жалуется глава Московского транспортного союза Юрий Свешников . При этом фактически только в Москве действует проездная карта, позволяющая экономить часто ездящим пассажирам.