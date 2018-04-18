В Словакии продолжаются громкие отставки из-за убийства журналиста, написавшего о коррупции властей: уволился глава полиции

Глава полиции Словакии Тибор Гашпар подал 18 апреля в отставку в связи с усиливающимся недовольством общественности, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Премьер-министр республики Петер Пеллегрини , который временно исполняет обязанности главы национального МВД , накануне рекомендовал Гашпару освободить пост главы словацкой полиции не позже 31 мая.

В правительстве, как сказал Гашпар, высоко ценят его профессионализм, но эта отставка необходима, чтобы успокоить недовольных граждан, периодически собирающихся на массовые митинги протеста. Последний из них состоялся в минувшее воскресенье в Братиславе

Отставка Гашпара — это минимум, который ожидается от правительства Пеллегрини, прокомментировал президент Словакии Андрей Киска . Глава государства ожидает от премьера Пеллегрини более решительных мер по наведению порядка в рядах полицейских и всего ведомства внутренних дел, передает

Rádio RSI Общественность возлагает на Тибора Гашпара ответственность за пробуксовку расследования произошедшего 25 февраля

убийства

репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака. Журналист вскрыл коррупцию во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафией.

Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке

с поста премьера лидера партии «Направление — социальная демократия» Роберта Фицо , место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

В конце февраля в отставку подал

министр культуры

Марек Мадярич, пояснивший, что не может «оставаться на своем посту, когда убит журналист». В марте то же сделал

глава МВД, вице-премьер Роберт Калиняк.

Убийство Куциака будут расследовать международные эксперты

Убийство Яна Куциака будет расследовать международная следственная группа. Соответствующее соглашение в Гааге подписал генеральный прокурор Словакии Яромир Чижнар, передает