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В Киеве снова штурмовали «дом Арбузова», двое ранены
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В Киеве снова штурмовали «дом Арбузова», двое ранены 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Нацполицию.
«Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали 2 человека: один из них доставлен в больницу, другого не госпитализировали», — сказано в нем.
На спецлинию 102 поступила информация о стрельбе в доме на улице Обуховской. К месту происшествия выдвинулись полицейские экипажи, которые по прибытию задержали участников конфликта. Открыто уголовное дело по статье «хулиганство».
В свою очередь лидер запрещенной в РФ ОУН Николай Кохановский заявил, что неизвестные пытались осуществить рейдерских захват «общежития переселенцев».
«Друзья, прямо сейчас рейдеры штурмуют общежитие по ул. Обуховской, 60», — написал он.
Неизвестные избили его бойца Александра Рычкова, известного под позывным «Будяк».
Примечательно, что дом на улице Обуховской, известный и как «особняк Арбузова» (последнего и.о. премьер-министра при президенте Викторе Януковиче — ред.) уже попадал в уголовные сводки. Именно около него в октябре прошлого года Коханивский стрелял в командира батальона «Один» Руслана Качмалу, известного под позывным «Рем». Как говорилось в прессе, Кохановский и лидер Соцпартии Илья Кива не поделили особняк, что и спровоцировало конфликт.
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