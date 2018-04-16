В Киеве снова штурмовали «дом Арбузова», двое ранены

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Нацполицию.

«Между мужчинами возник конфликт, в разгар которого прозвучало несколько выстрелов. В результате происшествия пострадали 2 человека: один из них доставлен в больницу, другого не госпитализировали», — сказано в нем.

На спецлинию 102 поступила информация о стрельбе в доме на улице Обуховской. К месту происшествия выдвинулись полицейские экипажи, которые по прибытию задержали участников конфликта. Открыто уголовное дело по статье «хулиганство».

В свою очередь лидер запрещенной в РФ ОУН Николай Кохановский заявил, что неизвестные пытались осуществить рейдерских захват «общежития переселенцев».

«Друзья, прямо сейчас рейдеры штурмуют общежитие по ул. Обуховской, 60», — написал он.

Неизвестные избили его бойца Александра Рычкова , известного под позывным «Будяк».