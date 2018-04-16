За что в 1492 году из Испании выгнали всех евреев

О массовом геноциде евреев в фашисткой Германии знают все. Однако этот многострадальный народ подвергался ужасным гонениям на протяжении всей истории своего существования. Одним из государств, правители которого попытались полностью избавиться от иудеев, является средневековая Испания . 31 марта 1492 года король Фердинанд II и его супруга Изабелла приняли Альгамбрский декрет, который предписывал всем евреям покинуть страну в течение трех месяцев. Что же стало причиной такого беспрецедентного решения?

Погромы и резня

Долгое время Испания была родным домом для множества еврейских общин. Сотни тысяч иудеев жили в этой стране, занимаясь различными ремеслами, предпринимательской деятельностью, наукой. Были среди них и государственные служащие, врачи, финансисты.

Однако уже в XIV веке ситуация кардинально меняется: под влиянием католического духовенства среди испанцев усиливаются юдофобские настроения. Например, 15 марта 1391 года священник Фернандо Мартинес произнес перед жителями Севильи речь, обличающую евреев и их религию, которую он считал идолопоклоннической. Разгоряченная толпа верующих начала погром иудейского квартала. События, спровоцированные Мартинесом получили название «севильская резня».

Нападения на евреев, массовые грабежи и убийства прокатились по всем городам Испании. Тогда, опасаясь за свои жизни, многие иудеи были вынуждены креститься. Таких людей, насильно принявших христианство, стали называть марранами (то есть, отверженными). За ними постоянно следили, подозревая в тайной приверженности религии предков.

Погромы евреев продолжались, марранов также никто не щадил. В 1473 году в Кордове во время крестного хода кто-то крикнул, что девушка плеснула помоями из окна марранского дома на икону Божьей Матери. Это вызвало бурю народного гнева, массовое насилие и убийства.

В 1480 году в Севилье начался суд над марранами, которых обвинили в тайной приверженности иудаизму. Поскольку часть имущества казненных поступала в королевскую казну, а другая часть доставалась доносчикам, жечь евреев на кострах инквизиции было прибыльным делом. [С-BLOCK]

Юдофобское движение в Испании возглавлял Томас Торквемада, оставшийся в истории как свирепый изувер. С бесчинствами его приспешников-инквизиторов могут тягаться только гестаповские палачи. Тысячи евреев погибли в огне, остальные жили в постоянном страхе.

Как известно, два крупнейших испанских королевства — Кастилия и Арагон — объединились в одно государство в 1474 году. Тогда между Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Кастильской был заключен брачный союз. Королевская чета поставила перед собой цель: освободить Испанию от иноверцев. После победы над маврами и изгнания их из Гранады закончилось восьмивековое присутствие мусульман на Пиренейском полуострове. Затем наступила очередь евреев.

Томас Торквемада убедил короля и королеву, что иудеи губят Испанию, подрывая христианские устои. Кроме того, утверждал инквизитор, соседство с евреями губительно для марранов, которые могут вернуться к вере своих предков под влиянием иудеев.

Мальчик из Ла Гуардии

Помимо общественно-политических причин, побудивших испанскую королевскую чету принять Альгамбрский декрет, катализатором беспрецедентного изгнания евреев из Испании послужила история о мальчике из города Ла Гуардия, который якобы был зверски замучен евреями во время кровавого магического ритуала.

В конце 1490 года еврея-христианина Бенито Гарсия обвинили в краже из католического храма гостии — небольшого хлебца, используемого во время литургии. После жесточайших пыток несчастный продавец шерстяной одежды признался в колдовстве и измене католической вере. Инквизиторы арестовали знакомых Бенито, среди них были: Хуан де Окния, Гарсия Франко и трое его сыновей — Алонсо, Хуан и Лопе, а также Йосеф Франко и Моше ибн Нахмиас. В этом громком процессе было всего 8 обвиняемых.

Если верить инквизиторам, Бенито Гарсия украл католическую гостию и принес ее в пещеру, расположенную неподалеку от Ла Гуардии. Там его уже ждали сообщники. Для иудейского магического ритуала им также потребовалось сердце христианина. Тогда Хуан Франко похитил мальчика, гулявшего возле кафедрального собора Толедо. Евреи якобы зверски пытали ребенка, а затем распяли его на кресте, при этом проклиная Иисуса Христа . [С-BLOCK]

Как следует из обвинения, используя похищенную гостию и сердце мальчика, в Страстную пятницу колдуны-иудеи хотели наслать бешенство на всех христиан и тем самым полностью искоренить католическую веру.

Судилище над евреями, учиненное инквизиторами, длилось до конца 1941 года, когда обвиняемые были казнены. А тем временем в народе распространялись все новые слухи, описывающие страдания несчастного христианского мальчика. Отношение к евреям в испанском обществе, и без того негативное, стало резко отрицательным. И никого не интересовало, что в окрестностях Ла Гуардии никто не сообщал о пропавшем ребенке, не было найдено ни тела жертвы, ни даже могилы.

В принципе, этот навет на иудеев мало отличается от других подобных обвинений. Правда, чаще всего евреям вменяли в вину, что они используют христианскую кровь для выпечки мацы.

Через несколько лет на месте пещеры, где евреи якобы замучили и убили мальчика ради кровавого ритуала, была построена церковь.

После изгнания

Альгамбрский декрет стал для иудеев национальной катастрофой. Еврейский ученый и чиновник Исаак Абарбанель (1437-1509 гг.), руководивший казначейством страны, и другие видные представители народа пришли к королевской чете, со слезами умоляя отменить принятое решение. Они даже предложили выкуп в размере 30 тысяч дукатов, но Томас Торквемада гневно сравнил эти деньги с теми 30 серебренниками, за которые Иуда продал Христа. И участь сотен тысяч людей была решена, а Испания стала исключительно католическим государством.

Примечательно, что евреям было запрещено вывозить с собой золото, серебро и драгоценности. Они были вынуждены обменивать свое имущество на то, что может пригодиться в пути: лошадей, ослов, повозки. Многие погибли в пути от рук разбойников, голода, тягот и лишений.