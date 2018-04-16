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Эксперт оценил возможный запрет производства и продажи сыроподобной продукции в России
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Эксперт оценил возможный запрет производства и продажи сыроподобной продукции в России 

RT на русском 2 часа назад
Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артём Белов в беседе с НСН оценил возможный запрет производства и продажи сыроподобной продукции.
«Проблема в том, что сейчас в технических регламентах продукция с содержанием растительных жиров от 50 до 100% вообще никак не учтена. То есть такую продукцию каждый может производить по своему усмотрению и соответственно маркировать», — заявил он.
По словам Белова, правовую коллизию нужно каким-то образом убрать, обозначить в техническом регламенте эти продукты.
Вместе с тем, эксперт выразил сомнение в необходимости включать данные продукты именно в молочный технический регламент, поскольку они на 100% состоят из растительных жиров и не являются молочными.
«Так же, как и расположение подобных товаров на полках с молочной продукцией, наверное, неправильно. Кроме внешнего вида ничего общего они с ней не имеют», — добавил Белов.
По его мнению, к полному запрету такой продукции следует подходить взвешенно.
Ранее СМИ сообщали, что Минсельхоз подготовил поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», которые позволят запретить производство и продажу сыроподобной продукции.
Также Ria56 сообщало, что с начала года в Оренбургской области выявили 21 партию фальсифицированной молочной продукции.
RT на русском: последние новости
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