«МегаФон» восстановил работу после сбоя

«Сегодня в нескольких городах Центрального Федерального округа на сети «МегаФона» наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи. — Прим. ред.) сторонней организацией. В настоящее время трафик перемаршрутизирован, и сеть работает в штатном режиме», — отметила она.

Ранее абоненты «МегаФона» из ряда российских городов сообщили о сбое в работе оператора.

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