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«МегаФон» восстановил работу после сбоя
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«МегаФон» восстановил работу после сбоя 

Банки.ру 2 часа назад
Сеть «МегаФона» работает в штатном режиме, сообщила Банки.ру руководитель пресс-службы оператора Юлия Дорохина.
«Сегодня в нескольких городах Центрального Федерального округа на сети «МегаФона» наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи. — Прим. ред.) сторонней организацией. В настоящее время трафик перемаршрутизирован, и сеть работает в штатном режиме», — отметила она.
Проблемы не затронули Москву и Санкт-Петербург, добавила Дорохина.
Ранее абоненты «МегаФона» из ряда российских городов сообщили о сбое в работе оператора.
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