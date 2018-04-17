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В «Нижегородпассажиравтотрансе» сменился руководитель
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В «Нижегородпассажиравтотрансе» сменился руководитель 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотранс» сменился руководитель. Дмитрия Цыганкова по решению мэра Владимира Панова сменил Артем Коновалов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее прокуратура проверила муниципальное предприятие и выяснила, что оно нарушило законодательство при содержании и ремонте автобусов повышенной вместимости. Так, из приобретенных в 2014 году 30 автобусов-гармошек к началу февраля 2018 года 21 автобус простаивал из-за неисправности двигателя, 2 — из-за неисправности заднего моста. Это при том, что администрация города согласно условиям муниципального контракта ежемесячно выплачивает денежные средства за временное пользование и владение неисправными автобусами.
«Артем Коновалов в разное время работал в департаментах строительства, ЖКХ и благоустройства Москвы, также в префектуре Юго-Восточного административного округа столицы. Является заместителем председателя НТС Ассоциации предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго». Кроме того, Артем Коновалов является экспертом рабочей группы «Качество повседневной жизни» Центрального штаба Общероссийского народного фронта», — сообщили в мэрии.
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